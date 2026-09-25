Milyonlarca lira vurgun: Şüphelinin para dolu poşeti aldığı anlar kameraya yansıdı

Sakarya ve Balıkesir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları yaklaşık 5.5 milyon TL dolandıran şüpheliler, polisin takibiyle İstanbul'da operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı. 19 yaşındaki şüphelinin mağdurun evinden para dolu poşeti alarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.