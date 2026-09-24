ŞOK markette yeni haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Porselen Çay Tabağı Seti 225 TL olurken French Press ise 175 TL etiket fiyatı ile dikkat çekti. 350 ml Kupa 275 TL, Sunum Tepsisi ise 100 TL olacak. Renkli Cam Tabak Çeşitleri 125 TL, 6’lı tabak seti 299 TL, 6’lı çay bardağı tabağı 399 TL’den reyonlarda yerini alacak. Desenli Yuvarlak Tepsi Çeşitleri 105 TL, Kapsüllü Kahve Makinesi 6.299 TL, Farklı özellikli Dijital Fotoğraf Makinesi 1.249 TL, Desenli Kadın Pijama Takımı 699 TL, Organizer Çanta 275 TL, Kadın Çapraz Omuz Çantası 299 TL, Kadın Çanta 599 TL, Erkek Ayakkabı 999 TL, Cam Fincan Seti 225 TL, 3’lü Su Bardağı Seti 150 TL olacak. 3’lü Kavanoz Fincan Kupa 100 TL olurken 6’lı Çay Bardağı Seti ise 225 TL olacak. Cepte Şok uygulamasıyla beraber bu hafta elektronik ürünlerde kampanya fırsatı yaşanacak. Cam Ankastre Set 8.799 TL, 4k Uhd Qled Televizyon 16.999 TL, Katlanır Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL, Plastik Cezve ise 349 TL olacak. İşte, ŞOK 23-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

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HABERİN ÖZETİ ŞOK Aktüel market kataloğu 23-29 Eylül 2026! Cam kettle, televizyon, bluetooth kulaklık, dijital fotoğraf makinesi ve powerbank satışta ŞOK market, 23-29 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu ve fiyat listesini yayınladı. Porselen Çay Tabağı Seti 225 TL, French Press 175 TL, 350 ml Kupa 275 TL, Sunum Tepsisi 100 TL olarak satışa sunulacak. Renkli Cam Tabak Çeşitleri 125 TL, 6'lı tabak seti 299 TL, 6'lı çay bardağı tabağı 399 TL olacak. Kapsüllü Kahve Makinesi 6.299 TL, Dijital Fotoğraf Makinesi 1.249 TL, Desenli Kadın Pijama Takımı 699 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Cepte Şok uygulamasıyla elektronik ürünlerde kampanya fırsatları sunulacak. Cam Ankastre Set 8.799 TL, 4k Uhd Qled Televizyon 16.999 TL, Katlanır Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL, Plastik Cezve 349 TL olarak listelendi. 55 İnç Framaless 4K UHD Google Televizyon 19.799 TL, Airfryer Siyah 2.499 TL, Dikey El Süpürgesi 2.799 TL gibi ürünler de indirimde olacak.

ŞOK 23-29 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Cam Kettle 469 TL

55 İnç Framaless 4K UHD Google Televizyon 19.799 TL

Kapsül Espresso Kahve Makinesi 6.299 TL

Mikser ve Doğrayıcı 549 TL

Bluetooth Kulaklık 499 TL

30.000 mAh Powerbank 699 TL

Dijital Fotoğraf Makinesi 1.249 TL

Dijital Kamera 999 TL

Kadın Desenli Pijama Takımı 699 TL

Kadın Terlik 175 TL

Çapraz Omuz Çantası 299 TL

Renkli 6’lı Su Bardağı Seti 399 TL

6’lı Çay Bardağı Seti 225 TL

Çay Takımı 399 TL

Cam Hazneli Termos 375 TL

Aynalı Cam Fincan Seti 225 TL

French Press 175 TL

350 ml Kupa 275 TL

Erkek Ayakkabı 999 TL

Makyaj Organizer Çantası 275 TL

Cam Kase&Tabak Seti 125 TL

6’lı Porselen Çay Tabağı 399 TL

Airfryer Siyah 2.499 TL

Plastik Cezve 349 TL

Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL

Kablosuz Bluetooth Hoparlör 549 TL

Para Sayma Makinesi 2.999 TL

Led Ampül Çeşitleri 72,95 TL

Dikey El Süpürgesi 2.799 TL

Buharlı Soğutmalı USB Fan 499 TL

Oyun Konsolu 129 TL

Usb Şarj Adaptörü 219 TL

Cam Ankastre Set 8.799 TL

55 İnç 4K Uhd Qled Televizyon 16.999 TL