Yavrulu kediye tekme attı, yaptıkları yanına kâr kalmadı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir şahıs, apartmanın önünde yavruları ile duran kediye tekme attı. Aldığı darbenin ardından anne kedi şahsın yanındaki köpeğe saldırdı. Bunun üzerine şahıs kediye yeniden ayağıyla vurdu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o anların ortaya çıkmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri neticesinde, kediye şiddet uygulayan şahsın 36 yaşındaki O.S.S. olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınan şahsa, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/1-C maddesi uyarınca 13 bin 32 TL idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, hakkında yürütülen adli tahkikat kapsamında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.