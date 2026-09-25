İsrail'in BM Daimi Temsilcisi'nden İranlı diplomata taciz

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, (BM) 81. Genel Kurulu'nda İranlı diplomata yönelik provokatif eylemde bulundu. Danon, Genel Kurul salonunda salonunda İranlı diplomatın yanına giderek kendisine Starlink terminali vermeye çalıştı.

Danon, "Bunu Tahran'a yanınızda götürün, sizin için çok faydalı olabilir" ifadesini kullandı. Ancak İranlı diplomat yüzünü çevirip Danon'ın provokatif eylemine karşılık vermedi. Danon'ın İranlı diploamata yönelik hareketi, sosyal medyada da büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Danon'ın İranlı diplomatı taciz ettiği ve İranlı diplomatın Danon'ı görmezden geldiğini belirtti.