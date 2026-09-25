A101 1-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 1-8 Ekim 2026 tarihinden itibaren A101'de birçok üründe indirim fırsatı olacak. Küçük ev aletlerinden, teknolojiye beyaz eşyadan motorlu araçlara kadar onlarca ürün uygun fiyatı ile raflardaki yerini alacak. A101'de bu hafta televizyon çeşitlerindeki indirimler dikkat çekiyor. 65 ekran 4K Google QLED TV 26.999 TL, 65 ekran 4K Whale QLED TV 34.999 TL, 55 ekran UHD SMART Google TV 19.999 TL, 55 ekran 4k UHD WEBOS SMART QLED TV 18.999 TL ve 32 ekran Android 14 smart QLED TV 7.999 TL'lik fiyatları ile dikkat çekiyor. 1-8 Ekim'den itibaren Epilasyon cihazı 2.499 TL, Şarjlı masaj aleti 449 TL , 250 cc Motosiklet 179.990 TL, 15 cc Motosiklet 109.990 TL, 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL , Elektrikli Bisiklet 29.990 TL, Akım korumalı güç uzatma kablosu 429 TL, Tekerlekli soba 5.699 TL, Ayaklı mini soba 2.999 TL'den satışa çıkacak. Peki A101'de 1-8 Ekim'de hangi ürünlerde indirim fırsatı var? İşte 1-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2026...

Özetle

HABERİN ÖZETİ 1-8 Ekim A101 aktüel ürünleri belli oldu! Kahve/baharat öğütücü, tekerlekli soba, dik süpürge ve gıda kurutucu geliyor A101, 1-8 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımlayarak televizyonlardan beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden motorlu araçlara kadar birçok üründe indirim fırsatları sunuyor. A101'de 1-8 Ekim tarihleri arasında televizyon çeşitlerinde indirimler bulunuyor. Kataloğunda yer alan bazı ürünler arasında 250 cc Motosiklet 179.990 TL, 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL ve Elektrikli Bisiklet 29.990 TL gibi fiyatlar dikkat çekiyor. Ayrıca, bu tarihler arasında 65 ekran 4K Google QLED TV 26.999 TL, 55 ekran UHD SMART Google TV 19.999 TL ve 32 ekran Android 14 smart QLED TV 7.999 TL gibi çeşitli televizyon modelleri de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Diğer indirimli ürünler arasında Şarjlı dik süpürge 11.499 TL, Çamaşır Makinesi 18.999 TL, Buzdolabı 27.999 TL, Epilasyon cihazı 2.499 TL ve Tekerlekli soba 5.699 TL yer alıyor.

65 ekran 4K Google QLED TV 26.999 TL

65 ekran 4K Whale QLED TV 34.999 TL

55 ekran UHD SMART Google TV 19.999 TL

55 ekran 4k UHD WEBOS SMART QLED TV 18.999 TL

32 ekran Android 14 smart QLED TV 7.999 TL

Şarjlı dik süpürge 11.499 TL

Espresso Makinesi 15.999 TL

Çamaşır Makinesi 18.999 TL

Bulaşık makinesi 14.999 TL







Buzdolabı 27.999 TL

Izgara/tost makinesi 2.499 TL

Kahve makinesi 1.099 TL

Cam Kettle 999 TL

Erkek bakım seti 1.199 TL

Gıda kurutucu 1.599 TL

Tam otomatik kahve makinesi 9.999 TL

Kahve ve baharat öğütücü 999 TL

Saç kurutma makinesi 1.399 TL

Epilasyon cihazı 2.499 TL

Şarjlı masaj aleti 449 TL

250 cc Motosiklet 179.990 TL

15 cc Motosiklet 109.990 TL

4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

Akım korumalı güç uzatma kablosu 429 TL

Tekerlekli soba 5.699 TL

Ayaklı mini soba 2.999 TL