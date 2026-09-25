1-8 Ekim A101 aktüel ürünleri belli oldu! Kahve/baharat öğütücü, tekerlekli soba, dik süpürge ve gıda kurutucu geliyor

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İstanbul
A101 1-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 1-8 Ekim 2026 tarihinden itibaren A101'de birçok üründe indirim fırsatı olacak. Küçük ev aletlerinden, teknolojiye beyaz eşyadan motorlu araçlara kadar onlarca ürün uygun fiyatı ile raflardaki yerini alacak. A101'de bu hafta televizyon çeşitlerindeki indirimler dikkat çekiyor. 65 ekran 4K Google QLED TV 26.999 TL, 65 ekran 4K Whale QLED TV 34.999 TL, 55 ekran UHD SMART Google TV 19.999 TL, 55 ekran 4k UHD WEBOS SMART QLED TV 18.999 TL ve 32 ekran Android 14 smart QLED TV 7.999 TL'lik fiyatları ile dikkat çekiyor. 1-8 Ekim'den itibaren Epilasyon cihazı 2.499 TL, Şarjlı masaj aleti 449 TL , 250 cc Motosiklet 179.990 TL, 15 cc Motosiklet 109.990 TL, 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL , Elektrikli Bisiklet 29.990 TL, Akım korumalı güç uzatma kablosu 429 TL, Tekerlekli soba 5.699 TL, Ayaklı mini soba 2.999 TL'den satışa çıkacak. Peki A101'de 1-8 Ekim'de hangi ürünlerde indirim fırsatı var? İşte 1-8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu 2026...
65 ekran 4K Google QLED TV 26.999 TL
65 ekran 4K Whale QLED TV 34.999 TL
55 ekran UHD SMART Google TV 19.999 TL
55 ekran 4k UHD WEBOS SMART QLED TV 18.999 TL
32 ekran Android 14 smart QLED TV 7.999 TL
Şarjlı dik süpürge 11.499 TL
Espresso Makinesi 15.999 TL
Çamaşır Makinesi 18.999 TL
Bulaşık makinesi 14.999 TL
Buzdolabı 27.999 TL
Izgara/tost makinesi 2.499 TL
Kahve makinesi 1.099 TL
Cam Kettle 999 TL
Erkek bakım seti 1.199 TL
Gıda kurutucu 1.599 TL
Tam otomatik kahve makinesi 9.999 TL
Kahve ve baharat öğütücü 999 TL
Saç kurutma makinesi 1.399 TL
Epilasyon cihazı 2.499 TL
Şarjlı masaj aleti 449 TL
250 cc Motosiklet 179.990 TL
15 cc Motosiklet 109.990 TL
4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL
Elektrikli Bisiklet 29.990 TL
Akım korumalı güç uzatma kablosu 429 TL
Tekerlekli soba 5.699 TL
Ayaklı mini soba 2.999 TL