Alanya'da otomobil önce yayaya ardından duraktakilere çarptı: O anlar kamerada

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İstanbul
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil kontrolden çıktı. Önce karşıdan karşıya geçen yayaya ardından otobüs durağında bekleyenlere çarptı.
S.B. yönetimindeki otomobil, Oba Mahallesi çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan Ö.D'ye çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen F.K. ve B.A.K'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ö.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yayaya çarptıktan sonra kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyenlere çarpması yer aldı.