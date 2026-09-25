Alanya'da otomobil önce yayaya ardından duraktakilere çarptı: O anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil kontrolden çıktı. Önce karşıdan karşıya geçen yayaya ardından otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Alanya'da otomobil önce yayaya ardından duraktakilere çarptı: O anlar kamerada Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya ve ardından otobüs durağında bekleyen kişilere çarparak kontrolünü kaybetti. S.B. yönetimindeki otomobil, Oba Mahallesi çevre yolunda önce yayaya, ardından otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kazada yaralanan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

S.B. yönetimindeki otomobil, Oba Mahallesi çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan Ö.D'ye çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen F.K. ve B.A.K'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ö.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yayaya çarptıktan sonra kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyenlere çarpması yer aldı.