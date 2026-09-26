Önce genç kıza çarptı, sonra otobüs durağına daldı: Alanya’da feci kaza kamerada

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İstanbul
Antalya'nın Alanya ilçesinde S.B. isimli şahsın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D. isimli genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savrulurken, kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Kaza nedeniyle genç kızın yanı sıra durakta bulunan karı koca F.K. ve B.A.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.