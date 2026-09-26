Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı: Bir bakanın istifa edeceğini öne sürmüştü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, bir sosyal medya platformunda "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, bir sosyal medya platformunda "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken, adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi.