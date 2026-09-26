Tanınmamak için çarşaf giyen hırsız parkta üzerini değiştirip kaçtı: Ekipler otobüste yakaladı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde tanınmamak için üzerine siyah çarşaf giyip başına şapka takan bir kadın, girdiği evden yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Hırsızlık olayının ardından parkta üzerini değiştiren şüpheli tamamen farklı görüntüsüyle taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin kimliği tespit edilerek peşine düşüldü. Öte yandan şüphelinin yapılan sorgulamasında, daha önce hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydının bulunduğu ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

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