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Volkswagen dünya genelinde 2,8 milyon aracı geri çağırıyor! İşte etkilenen modeller

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 15:50
1
Volkswagen dünya genelinde 2,8 milyon aracı geri çağırıyor! İşte etkilenen modeller

Alman otomotiv devi Volkswagen, direksiyon sistemindeki bir parçanın korozyona uğrayarak cıvatanın kırılmasına ve direksiyon kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği gerekçesiyle dünya genelinde yaklaşık 2,86 milyon aracı geri çağırıyor.

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Volkswagen dünya genelinde 2,8 milyon aracı geri çağırıyor! İşte etkilenen modeller

Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 2,86 milyon aracı kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma programı başlattı. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi KBA’nın verdiği bilgilere göre kararın arkasında, direksiyon sistemindeki korozyon nedeniyle ortaya çıkabilecek güvenlik riski yer alıyor.

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Volkswagen dünya genelinde 2,8 milyon aracı geri çağırıyor! İşte etkilenen modeller

AFP'nin aktardığı bilgilere göre geri çağırma programı, 2013 ile 2024 yılları arasında üretilen Volkswagen Tiguan, Touran, Golf ve Caddy modellerini kapsıyor. 2017 ile 2024 yılları arasında üretilen yaklaşık 700 bin Audi otomobil de geri çağırmadan etkileniyor.

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Volkswagen dünya genelinde 2,8 milyon aracı geri çağırıyor! İşte etkilenen modeller

Direksiyon sistemindeki bir parçada meydana gelebilecek korozyonun bazı araçlarda cıvatanın kırılmasına neden olabileceği belirtiliyor. Bu arızanın ortaya çıkması halinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetme riski bulunuyor.

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Volkswagen dünya genelinde 2,8 milyon aracı geri çağırıyor! İşte etkilenen modeller

Volkswagen, problemin kalite kontrol çalışmaları sırasında tespit edildiğini ve geri çağırma kararının önlem amacıyla alındığını açıkladı. Şirket ayrıca araç sahiplerinin ilgili cıvataların değiştirilmesi için servis randevularını beklerken otomobillerini kullanmaya devam edebileceğini belirtti.

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Volkswagen dünya genelinde 2,8 milyon aracı geri çağırıyor! İşte etkilenen modeller

Volkswagen'in geri çağırma operasyonu birden fazla pazarı kapsıyor. Almanya'da yaklaşık 900 bin aracın geri çağırmadan etkilendiği bildirilirken, Türkiye'de kaç bin aracın program kapsamında olduğu belli değil.

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Volkswagen dünya genelinde 2,8 milyon aracı geri çağırıyor! İşte etkilenen modeller

Volkswagen; Volkswagen, Audi ve Seat dahil olmak üzere birden fazla markadan oluşan geniş küresel araç filosunda geri çağırma sürecini yürütecek.

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