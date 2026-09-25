Volkswagen dünya genelinde 2,8 milyon aracı geri çağırıyor! İşte etkilenen modeller

AFP'nin aktardığı bilgilere göre geri çağırma programı, 2013 ile 2024 yılları arasında üretilen Volkswagen Tiguan, Touran, Golf ve Caddy modellerini kapsıyor. 2017 ile 2024 yılları arasında üretilen yaklaşık 700 bin Audi otomobil de geri çağırmadan etkileniyor.