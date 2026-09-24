Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi’nde saat 12.30’da meydana gelen olayda 34 FPR 116 plakalı otomobil ile Ordu Caddesi’nde ilerleyen başka bir otomobil, yol kesişiminde çarpıştı.

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HABERİN ÖZETİ Bayrampaşa'da kaza yapan 2 otomobilden biri yayaların arasına savruldu: 5 yaralı Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan bir araç yayalara çarptı. Kaza saat 12.30'da Bilgehan Caddesi ile Ordu Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda bulunan 4 yayaya ve bir berber dükkanının camına çarptı. Kazada kaldırımdaki 4 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sürücüler gözaltına alındı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULUP 4 YAYAYA ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı. Otomobil daha sonra berber dükkanının camına çarparak durdu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada kaldırımda bulunan, aralarında temizlik görevlisinin de olduğu 4 kişi ile otomobilde 1 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.