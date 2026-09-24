Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:52

Bayrampaşa'da kaza yapan 2 otomobilden biri yayaların arasına savruldu: 5 yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da çarpışan 2 otomobilden biri kaldırımda yürüyen yayaların üzerine savruldu. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken sürücüler gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:52

Bilgehan Caddesi’nde saat 12.30’da meydana gelen olayda 34 FPR 116 plakalı otomobil ile Ordu Caddesi’nde ilerleyen başka bir otomobil, yol kesişiminde çarpıştı.

HABERİN ÖZETİ

Bayrampaşa'da kaza yapan 2 otomobilden biri yayaların arasına savruldu: 5 yaralı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan bir araç yayalara çarptı.
Kaza saat 12.30'da Bilgehan Caddesi ile Ordu Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda bulunan 4 yayaya ve bir berber dükkanının camına çarptı.
Kazada kaldırımdaki 4 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sürücüler gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULUP 4 YAYAYA ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı. Otomobil daha sonra berber dükkanının camına çarparak durdu. 

Bayrampaşa'da kaza yapan 2 otomobilden biri yayaların arasına savruldu: 5 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada kaldırımda bulunan, aralarında temizlik görevlisinin de olduğu 4 kişi ile otomobilde 1 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya'da zincirleme kaza! Tur otobüsü devrildi: 15'i turist 17 kişi yaralandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa'da kahreden kaza: Hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#bayrampaşa
#kartaltepe mahallesi
#Ordu Caddesi
#Bilgehan Caddesi
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.