Bayrampaşa'da kaza yapan 2 otomobilden biri yayaların arasına savruldu: 5 yaralı

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İstanbul
Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi’nde saat 12.30’da meydana gelen olayda 34 FPR 116 plakalı otomobil ile Ordu Caddesi’nde ilerleyen başka bir otomobil, yol kesişiminde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı. Otomobil daha sonra berber dükkanının camına çarparak durdu.
Kazada kaldırımda bulunan, aralarında temizlik görevlisinin de olduğu 4 kişi ile otomobilde 1 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.