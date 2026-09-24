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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 18:19

Antalya'da zincirleme kaza! Tur otobüsü devrildi: 15'i turist 17 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15'i yabancı turist olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 18:19

'nın ilçesinde tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15'i 17 kişi yaralandı.

HABERİN ÖZETİ

Antalya'da zincirleme kaza! Tur otobüsü devrildi: 15'i turist 17 kişi yaralandı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 15'i turist olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat D400 Karayolu'nda saat 17.15 sıralarında meydana geldi.
Kazada tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı.
Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Antalya'da zincirleme kaza! Tur otobüsü devrildi: 15'i turist 17 kişi yaralandı

Manavgat D400 Karayolu'nda saat 17.15 sıralarında meydana gelen kazada, tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 15'i turist 17 kişi yaralandı. 

Antalya'da zincirleme kaza! Tur otobüsü devrildi: 15'i turist 17 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da zincirleme kaza! Tur otobüsü devrildi: 15'i turist 17 kişi yaralandı
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ETİKETLER
#Antalya
#Trafik Kazası
#Manavgat
#turist
#D400 Karayolu
#Gündem
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