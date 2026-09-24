Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15'i turist 17 kişi yaralandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Antalya'da zincirleme kaza! Tur otobüsü devrildi: 15'i turist 17 kişi yaralandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 15'i turist olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat D400 Karayolu'nda saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Kazada tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Manavgat D400 Karayolu'nda saat 17.15 sıralarında meydana gelen kazada, tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 15'i turist 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.