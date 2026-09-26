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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 12:02

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'in veliahtı İtalya'da bulundu! Kara Kartal'ın ocak hedefi belli oldu

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, İtalya Serie B ekibi Frosinone'nin Cezayirli yıldızını gündemine aldı. Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının, kadrodaki eksikleri gidermek adına 24 yaşındaki hücum oyuncusu için resmi temaslara başlamaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'in veliahtı İtalya'da bulundu! Kara Kartal'ın ocak hedefi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 12:02

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve kadro derinliğini artırmak isteyen , ocak ayı transfer dönemi için rotayı İtalya'ya kırdı. Siyah-beyazlı yönetimin hedefindeki ilk isim ise Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis oldu. 

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'in veliahtı İtalya'da bulundu! Kara Kartal'ın ocak hedefi belli oldu

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Başkan ve kurmayları, oyuncunun transferini noktalamak için ara transferde Çizme temsilcisinin kapısını çalacak.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Frosinone ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, piyasa değeriyle de dikkat çekiyor. Güncel değerinin 12 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilen Ghedjemis, çok yönlü yapısıyla hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. 

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'in veliahtı İtalya'da bulundu! Kara Kartal'ın ocak hedefi belli oldu

Bu sezon takımıyla 4 resmi müsabakada 228 dakika sahada kalan genç yetenek, 1 asistlik katkı sağladı. 2024 yılından bu yana Frosinone'de top koşturan yetenekli isim, performansıyla Cezayir Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başardı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'in veliahtı İtalya'da bulundu! Kara Kartal'ın ocak hedefi belli oldu

YENİ RACHİD GHEZZAL: SOL AYAKLI HÜCUM JOKERİ

Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran Fares Ghedjemis, oyun stiliyle siyah-beyazlı ekiple şampiyonluk yaşayan eski yıldız 'ı andırıyor. Vatandaşı Ghezzal gibi sol ayağını oldukça raket gibi kullanan Ghedjemis, sağ kanatta görev aldığında içeri kat ederek ürettiği tehlikelerle tanınıyor.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'in veliahtı İtalya'da bulundu! Kara Kartal'ın ocak hedefi belli oldu

Asıl bölgesi sağ kanat olmasına rağmen adeta bir hücum jokeri olan 24 yaşındaki oyuncu; sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda da rahatlıkla forma giyebiliyor. Duran toplardaki ustalığı ve oyun zekasıyla öne çıkan Cezayirli yıldızın transferiyle Beşiktaş, hücum hattındaki kreatif eksikliği kapatmayı hedefliyor.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Futbol
#rachid ghezzal
#Serdal Adalı
#Frosinone
#Fares Ghedjemis
#Spor
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