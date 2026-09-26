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Aktüel
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:38

Fenerbahçe transfer yasağı mı geldi, son dakika kaç yıl ceza aldı? FIFA Fenerbahçe transfer yasağı nasıl kalkar?

Fenerbahçe transfer yasağıyla ilgili son dakika açıklama yaptı. FIFA’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgide sarı-lacivertli kulübe üç dönem transfer yasağı getirildiği bilgisi yer aldı. FIFA Kayıt Yasağı listesinde sarı-lacivertli ekibin ceza başlangıç tarihinin 25 Eylül olduğu gözüküyor. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli futbolseverler ise cezanın sebebini merak ediyordu. Kulübün sosyal medya hesabından cezaya yönelik açıklama geldi. Peki Fenerbahçe transfer yasağı neden aldı, kaç yıl? Fenerbahçe transfer yasağı nasıl kalkar? İşte, Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklama…

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Editor
 Fuat İğci
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Fenerbahçe transfer yasağı mı geldi, son dakika kaç yıl ceza aldı? FIFA Fenerbahçe transfer yasağı nasıl kalkar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:38

Basında transfer yasağıyla ilgili çıkan haberlere sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı transferlerde bonservis ödemesini geciktirmesi sebebiyle transfer cezası aldığı duyurulmuştu. Fenerbahçe’de Olağan Genel Kurulu’n yapılmasına kısa bir zaman kala transfer yasağının gündem olması sebebiyle gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrilmişti. Özellikle bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de devre arasında takıma önemli takviyelerin yapılması bekleniyordu. Peki Fenerbahçe mı aldı, neden aldı? İşte, konuya ilişkin detaylar…

FENERBAHÇE TRANSFER YASAĞI MI GELDİ, KAÇ YIL?

Fenerbahçe’ye verilen transfer yasağı cezası geçiçi olacak. Ceza söz konusu borcun ödenmesi halinde hemen kaldırılabiliyor. ’nın resmi sitesinde yer alan bilginin ardından sarı-lacivertli kulüpten önemli açıklama geldi.

Fenerbahçe transfer yasağı mı geldi, son dakika kaç yıl ceza aldı? FIFA Fenerbahçe transfer yasağı nasıl kalkar?

Kamuoyunda yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin olarak açıklama yapan Fenerbahçe, kulübe uygulanan üç dönemlik transfer yasağının geçiçi olduğunu ve ödemenin ise Pazartesi günü yapıldığında kaldırılacağını ifade etti.

FENERBAHÇE NEDEN TRANSFER CEZASI ALDI?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada üç dönemlik transfer yasağının geçiçi olduğu ve 2024-2025 sezonunda takıma transfer edilen Youssef En Nesyri’nin bonservis ödemesiyle ilgili olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe yaptığı açıklamada “ Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir.”

Fenerbahçe transfer yasağı mı geldi, son dakika kaç yıl ceza aldı? FIFA Fenerbahçe transfer yasağı nasıl kalkar?

FENERBAHÇE TRANSFER YASAĞI KALKACAK MI?

Yapılan açıklamanın devamında ise “ Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır.

Ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülükler ise yarın (27 Eylül 2026) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimiz ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.” ifadeleri kullanıldı. 
 

Fenerbahçe transfer yasağı mı geldi, son dakika kaç yıl ceza aldı? FIFA Fenerbahçe transfer yasağı nasıl kalkar?


 

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#youssef en-nesyri
#transfer yasağı
#fıfa
#Olağan Genel Kurul
#Aktüel
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