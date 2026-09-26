Fenerbahçe transfer yasağı mı geldi, son dakika kaç yıl ceza aldı? FIFA Fenerbahçe transfer yasağı nasıl kalkar?

Basında transfer yasağıyla ilgili çıkan haberlere Fenerbahçe sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı transferlerde bonservis ödemesini geciktirmesi sebebiyle transfer cezası aldığı duyurulmuştu. Fenerbahçe’de Olağan Genel Kurulu’n yapılmasına kısa bir zaman kala transfer yasağının gündem olması sebebiyle gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrilmişti. Özellikle bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de devre arasında takıma önemli takviyelerin yapılması bekleniyordu. Peki Fenerbahçe transfer yasağı mı aldı, neden aldı? İşte, konuya ilişkin detaylar…

FENERBAHÇE TRANSFER YASAĞI MI GELDİ, KAÇ YIL?

Fenerbahçe’ye verilen transfer yasağı cezası geçiçi olacak. Ceza söz konusu borcun ödenmesi halinde hemen kaldırılabiliyor. FIFA’nın resmi sitesinde yer alan bilginin ardından sarı-lacivertli kulüpten önemli açıklama geldi.

Kamuoyunda yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin olarak açıklama yapan Fenerbahçe, kulübe uygulanan üç dönemlik transfer yasağının geçiçi olduğunu ve ödemenin ise Pazartesi günü yapıldığında kaldırılacağını ifade etti.

FENERBAHÇE NEDEN TRANSFER CEZASI ALDI?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada üç dönemlik transfer yasağının geçiçi olduğu ve 2024-2025 sezonunda takıma transfer edilen Youssef En Nesyri’nin bonservis ödemesiyle ilgili olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe yaptığı açıklamada “ Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir.”

FENERBAHÇE TRANSFER YASAĞI KALKACAK MI?

Yapılan açıklamanın devamında ise “ Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır.

Ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülükler ise yarın (27 Eylül 2026) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimiz ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.





