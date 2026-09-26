NSosyal hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 2016–2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklık ile kuraklık analizlerini paylaşan Bakan Kurum, iklim değişikliğinin geleceğin değil, bugünün meselesi olduğunun altını çizdi. İklim değişikliği ile mücadelenin bugün artık bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Kurum, "İklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İklim raporunda korkutan tablo: Sıcaklık rekoru 2024'te, kuraklık rekoru 2025'te kırıldı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz raporuna göre, 2016-2025 dönemi küresel ölçekte en sıcak 10 yıllık dönem olurken, Türkiye'de 2024 yılı en sıcak yıl, 2025 yılı ise 1964'ten bu yana en kurak yıl olarak kayıtlara geçti. 2016–2025 dönemi küresel ölçekte en sıcak 10 yıllık dönem oldu ve 2024 yılı 15,1 derecelik ortalama sıcaklıkla küresel ölçekte en sıcak yıl olarak kaydedildi. Türkiye'de 2024 yılı 15,6 derece ortalama sıcaklık ile kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. 2025 yılı, Türkiye'de 1964 yılından bu yana yaşanan en kurak yıl olarak değerlendirildi ve yıllık yağışlar normalin yüzde 27,6 altında gerçekleşti. 2025'te ulusal maksimum sıcaklık 25 Temmuz'da 50,5 derece ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü. Dünya Meteoroloji Örgütü değerlendirmelerine göre, 2015-2025 arasındaki 11 yılın tamamı en sıcak 11 yıl olarak kayıtlara geçti.

2016–2025 DÖNEMİ, KÜRESEL ÖLÇEKTE EN SICAK 10 YILLIK DÖNEMİ OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün farklı uluslararası kuruluşların ölçüm verileriyle ilgili analiz raporuna göre, 2016–2025 dönemi, küresel ölçekte en sıcak 10 yıllık dönemi oldu.

2023'te belirgin sıcaklık sıçraması kaydedilirken, 2024 yılı, 15,1 derecelik ortalama sıcaklıkla küresel ölçekte kaydedilen en sıcak yıl oldu.

2025 ise Copernicus/Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) veri setlerinde, üçüncü en sıcak yıl olarak sınıflandırıldı.

2025'te küresel okyanus ısı içeriği, modern gözlem tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

TÜRKİYE’DE SON 10 YILDA ÇOK SAYIDA YÜKSEK SICAKLIK REKORU KAYDEDİLDİ

Türkiye'de de sıcaklık artışı küresel eğilimle uyumlu seyrederek, son 10 yılda çok sayıda yüksek sıcaklık rekoru kaydedildi.

2023'te 15,1 derece olan Türkiye ortalama sıcaklığı MGM değerlerine göre, 1991-2020 normalinin yaklaşık 1,2 derece üzerinde seyretti ve 2023 Türkiye'nin üçüncü en sıcak yılı oldu.

2024 ise 15,6 derece ortalama sıcaklık ile Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı oldu.

Türkiye'de, 2016-2025 yılları sıcaklık ortalaması 14,9 derece olarak gerçekleşti.

2025, 1964 YILINDAN BU YANA EN KURAK YIL OLDU

Türkiye'de kuraklık açısından ise 2020-2022 dönemi ile özellikle 2025 yılı öne çıktı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Copernicus/ECMWF değerlendirmelerinde 2025, Türkiye'nin 1964'ten bu yana en kurak yılı olarak kaydedildi.

2025'te yıllık yağışlar normalin yüzde 27,6 altında gerçekleşti, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağış açığı yüzde 60'ın üzerine çıktı.

MGM analizinde aynı yıl Türkiye'de yüksek sıcaklık koşulları yaşandığına işaret edilerek, ulusal maksimum sıcaklığın 25 Temmuz'da 50,5 derece ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde raporlandığı hatırlatıldı.

Ölçülen bu veriler doğrultusunda Karadeniz Bölgesi hariç Türkiye ve tüm bölgelerde 2016-2025 yılları gerçekleşen ortalama sıcaklık değerleri "iyimser ve kötümser senaryo" beklentilerinin de üzerinde gerçekleştiği vurgulandı.

11 YILIN TAMAMI, EN SICAK 11 YIL OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Öte yandan Dünya Meteoroloji Örgütü değerlendirmelerine göre 2015-2025 arasındaki 11 yılın tamamı, en sıcak 11 yıl olarak kayıtlara geçti.

Raporun sonuç bölümünde, 2016-2025 döneminin, küresel iklim sistemindeki ısınmanın hızını ve Türkiye'deki yansımalarını açık biçimde ortaya koyduğu belirtilerek, "Türkiye'de de sıcaklık farkları belirginleşmiş ve 2024 yeni ulusal sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçmiştir. Kuraklık açısından ise 2020-2022 dönemi ve özellikle 2025 öne çıkmaktadır. 2025'in 1964 sonrası en kurak yıl olarak değerlendirilmektedir." tespitine yer verildi.