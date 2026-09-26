Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. MÜSİAD EXPO UluslararasI Ticaret Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin saldırılarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Katledilen sivillerin hesabı mahkemede verilecektir'' dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Siyonistlerin yeri BM değil, mahkeme salonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor. Açıklama 21. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı'nda yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

MÜSİAD EXPO fuarlarının 21.sini yine başarılı bir şekilde icra eden MÜSİAD ailemizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin ekonomik ve ticari potansiyelini dünya ile buluşturan MÜSİAD, yurt içi ve yurt dışındaki 14.000'den fazla üyesiyle 60.000 işletmeyi temsil ediyor. Yaklaşık 3 milyon kişiyi istihdam ediyor.

YAPAY ZEKA UYARISI

Yapay zeka iş dünyamızı yeniden şekillendiriyor. Tüketim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Şurası bir gerçek ki real sektör yapay zekanın imkanlarını ne kadar kullanıyorsa girişimci, sanayici, yatırımcı da bu yeniliklerden o kadar istifade ediyor. Burada dikkatlerden kaçmaması gereken asıl tehlike şudur; yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz. İnsanı insan yapan değerleri, aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar tüm bu teknolojiler fayda değil tam teksine zarar getirir.

Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Ticaretten enerji arzına gıda güvenliğinden ekonomik yaptırımlara pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz. Yakın geçmişte fikir tatilleriyle çözülen meseleler bugün füze ve dron tatilleriyle çözülmeye çalışılmaktadır. Gücü, gücü yetene, düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabımda bu soruna özellikle dikkat çektim.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Filistin'den Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye, Arakan'dan İran'a, içerisinden özellikle barışın, adaletin, sağduyunun yer almadığı hiçbir reçetenin sahada karşılığı olmadığını ifade ettik. Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik.

Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Uluslararası ceza mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.

NETANYAHU'YA SIRT ÇEVİREN LİDERLERE TEBRİK

Biz şahsen son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız. Türkiye ve Türk milleti aynı şekilde bunun mücadelesi içinde olacak. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. Genel kurul salonunda ve kürsüsünde insanlığın müşterek vicdanına tercüman olan tüm ülkeleri ve liderleri gönülden tebrik ediyorum.

Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık. Ekonomi politikamızın dört sütununu yani üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attık.

EKONOMİDE BÜYÜME

Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini yüzde 3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük. Ekonomimiz 2026'nın ilk çeyreğinde %2,6. İkinci çeyreğinde ise %2,3 oranında büyüdü. Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3.616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'de 18.103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1.602.000.000 dolar oldu. İracat tarafındaki başarılarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürüyoruz. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'de 273,2 milyar dolara yükseldi. Bu yılın Ağustos ayındaki ihracatımız geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %8,1 artarak 23,5 milyar doları buldu. Ocak Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 185 milyar dolara erişti. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ihracatımızı 280 milyar doların üzerine taşıdık. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatı ise Ağustos ayı itibariyle 125 milyar dolar civarına geldi. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamının 405 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz. İhracatçı firmalarımızın sayısına baktığımızda da tablonun bütününe yayılan başarıyı daha net görebiliyoruz. 2002'de ihracat yapan firmalarımızın sayısı yalnızca 33 bin iken 2025 yılında tam 168 bin firmamız ihracat gerçekleştirdi.

TÜRK EXİM BANK

Savunma ve Havacılık ihracatımız ise Ocak Ağustos 2026 döneminde geçen yıla kıyasla %16,2 artarak 6 milyar 300 milyon dolar oldu. Türk Exim Bank'ın ödenmiş sermayesini 100 milyar liraya çıkardık. Yıl sonu itibariyle Türk Exim Bank kredi, sigorta ve garanti olmak üzere ülkemiz ihracatını toplam 54,2 milyar dolar destek sağladı. Bankamızın bu yılki ihracat destekleri Ağustos 2026 sonu itibariyle 44 milyar dolara yaklaştı. Doğrudan yabancı yatırımlarda da önemli mesafeler katettik. Sadece geçen yıl yatırımlarda 3,3 milyar dolar net giriş elde ettik. Yurt dışındaki Türk yatırımları ise 2025 yıl sonu itibariyle 70 milyar doları buldu.