Altın devlerinden şaşırtan tahmin: Önümüzdeki hafta uçuş başlayacak

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İstanbul
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikası, güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil getirilerine rağmen beklenenden daha dirençli bir görünüm sergiliyor. Ons altının mevcut seviyelerinin çok daha altında olması gerekirken, değerli metalin 4 bin 300 dolar civarında tutunması yatırımcıyı şaşırtıyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasını sıkılaştırıyor, ABD doları güçleniyor ve 10 yıllık Hazine tahvil getirisi son 20 yılın en yüksek seviyesi olan yaklaşık %5,2'ye yükseldi.
Kitco'da yer alan habere göre Dünya Altın Konseyi'nin modellemelerine göre, diğer tüm faktörler sabit kalmak koşuluyla, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki her 25 baz puanlık artış, altın fiyatlarında yaklaşık %1,75'lik bir düşüşe karşılık geliyor. Getirilerin hızla yükselmesiyle birlikte, altın fiyatlarının ons başına 4.000 doların oldukça altında olması bekleniyor.
Ancak tüm bu etkenlere rağmen altın 4.300 dolar civarında tutunuyor. Bu direnç, değerli metalin faiz oranlarıyla olan geleneksel ilişkisinden ayrıştığını kesinleştiriyor.
Ons altın fiyatında bu hafta yaşanan düşüş, yükselen faiz ve doların oluşturduğu baskının büyüklüğüyle kıyaslandığında sınırlı kaldı.
Kitco News Haftalık Altın Anketi'nin son verilerine göre, Wall Street'te altının kısa vadeli yönüne dair net bir görüş bulunmazken, Main Street'te altının haftalık zayıf performansına rağmen yükseliş yönlü çoğunluk korundu.
Bannockburn Global Forex Genel Müdürü Marc Chandler “Önümüzdeki hafta ABD, Ağustos ayı PCE deflatörünü açıklayacak; bu veriler, enflasyondan bir miktar düşüşe neden olacak metodolojik bir düzeltmeyi içerecek ve Eylül ayı istihdam artışı Ağustos ayına göre daha zayıf görünüyor. Yine de, altının kayda değer bir şey ifade edebilmesi için 4400 doların üzerine çıkması gerekiyor.”
Barchart.com'un kıdemli piyasa analisti Darin Newsom, "Yükseliş," dedi. "Teknik olarak, Aralık vadeli altın vadeli işlem sözleşmesi kısa vadeli günlük grafiğinde aşırı satılmış durumda, ancak eski bir deyişin dediği gibi, bir piyasa çoğumuzun iflas etmemesinden daha uzun süre aşırı alım (veya aşırı satım) durumunda kalabilir.
Oyun Teorisine dayanarak - ve sonuçta bu, algoritmaların günümüzde nasıl tetikleneceğine dair bir oyundan başka bir şey değil - bu, biri doğru (iki hafta önce) ve biri yanlış (geçen hafta) olmak üzere art arda üçüncü haftam olacak. Bu da önümüzdeki haftayı, üç tahminden ikisinin en iyisi için 'Son Maç' haline getiriyor."
Asset Strategies International Başkanı ve COO'su Rich Checkan, "Altın yükselecek," dedi. "Yatırımcılar, FED'in faiz oranlarını ancak belirli bir noktaya kadar yükseltebileceğinin farkına varmaya başlıyorlar... çünkü yıllık 1,6 trilyon dolarlık (40 trilyon doların %4'ü) mevcut borç ödemesini karşılayamayız. Ve Kongre asla aşırı harcamayı durdurmayacağı için altın daha da yükselecek. Bu çok açık bir durum."
SIA Wealth Management'ın baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski, "Önümüzdeki hafta altın konusunda tarafsızım," dedi. "Önemli bir katalizör göremiyorum."
Forex.com'un kıdemli piyasa stratejisti James Stanley, "Aşağı yönlü bir hareket bekliyoruz," dedi. "Faiz oranlarındaki sorun yakın zamanda ortadan kalkmayacak ve tahviller kırılgan görünüyor, bu nedenle faiz oranlarında bir sıçrama bekliyorum ki bu da altın fiyatlarında işlem yapılabilir bir dip noktası oluşturabilir.
4000 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece, uzun vadeli yükseliş eğilimi için hala bir mantık olduğunu düşünüyorum ve Ağustos ayındaki kırılmadan önce direnç olarak ne kadar iyi bir performans gösterdiği göz önüne alındığında, 4100 seviyesi destek için daha da ideal olurdu."
InvestingLive'da döviz stratejisi başkanı olan Adam Button, altının son dönemdeki zayıflığının büyük ölçüde faiz oranlarının zirve yapmasından kaynaklandığına inanıyor.
“Yüzde beşlik seviyeyi tekrar kırdığında açık bir korelasyon gördünüz,” dedi. “Hızla yükseldi; altın düştü. Altın da biraz riskli bir varlık, bu da düşüşü tetikliyor. Dün ve önceki gün oldukça zordu. Mevsimsel etkiler Kasım ayında gerçekten devreye giriyor, bu yüzden herhangi bir noktada alım fırsatı arıyorsunuz.”
"Dolar tekrar yükseliyor. Altın için harika bir hafta olmadı ama yine de iyi bir performans sergiliyor."
Button, 2026'yı iki bölümden oluşan bir hikaye olarak görüyor ve altının ilk aylarda 5.000 doların üzerine çıkmasından sonra hâlâ konsolidasyon aşamasında olduğumuzu söylüyor.
“4.000 dolar oldukça güçlü bir destek noktası olduğunu kanıtladı,” dedi. “Şimdi getiriler %5'in üzerinde ve hala 4.300 dolardayız. 2.000 dolardan 5.000 dolara kadar olan o büyük yükselişin konsolidasyonu biraz zaman alabilir. Ve eğer bunu 4.500 ila 4.700 dolar aralığında yaparsak, fena olmaz. Uzun vadeli altın itici güçlerinin hepsi her zamanki gibi iyi durumda.”
Button, tıpkı 2026'nın başlarında altının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasında marjinal alıcıların büyük rol oynadığı gibi, şimdi de bu çok on yıllık yüksek getirilerden faydalandıklarını söyledi.
“Her zaman marjinal alıcı vardır,” dedi. “Altın tutkunu her şeye yatırım yapar ve altına yatırım yapmaya kararlı olan biri zaten oldukça fazla miktarda altına sahip olur. Ama asıl mesele, yüzde beşlik risksiz getiri ya da altın arasında seçim yapmak zorunda kalan kişidir. Bence herkesin bir fiyat eğrisi vardır ve siz sadece o eğrinin nerede olduğunu buluyorsunuz. Bence altının rekabet etmesi giderek zorlaşıyor.”
Button, ilerleyen dönemde piyasaların verilere çok odaklanacağını ve kendisinin de aynı şeyi yapacağını öngörüyor; ancak iş raporundan ziyade önde gelen istihdam göstergeleriyle daha çok ilgileniyor.
Kitco News Altın Anketi'nin bu haftaki sonuçları, Wall Street analistlerinin altının gelecek haftaki seyrine ilişkin görüşlerinin üçe bölündüğünü gösterdi. Geçen hafta oluşan güçlü yükseliş beklentisinin ardından analistlerin bu hafta daha temkinli bir tablo ortaya koyduğu görüldü.
Ankete katılan 14 analistin 5'i (%36) önümüzdeki hafta altın fiyatlarının yükseleceğini öngördü. 4 analist (%29) altının değer kaybetmesini beklerken, 5 analist (%36) ise fiyatların dalgalı ve yatay bir seyir izleyeceği tahmininde bulundu.
Böylece Wall Street tarafında boğalar, ayılar ve kararsızlar arasında belirgin bir görüş ayrılığı oluştu.
Kitco'nun çevrimiçi anketinde ise bireysel yatırımcıların altına yönelik iyimserliği büyük ölçüde devam etti.
Toplam 152 yatırımcının katıldığı ankette 86 kişi (%57) gelecek hafta altın fiyatlarının yükseleceğini tahmin etti. 35 yatırımcı (%23) düşüş beklerken, 31 yatırımcı (%20) altının yatay hareket edeceği görüşünü paylaştı.
Böylece profesyonel analistler arasında beklentiler üçe bölünürken, bireysel yatırımcıların çoğunluğu altının gelecek hafta da yükselişini sürdüreceği görüşünde kaldı.