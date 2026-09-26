Altın devlerinden şaşırtan tahmin: Önümüzdeki hafta uçuş başlayacak

Barchart.com'un kıdemli piyasa analisti Darin Newsom, "Yükseliş," dedi. "Teknik olarak, Aralık vadeli altın vadeli işlem sözleşmesi kısa vadeli günlük grafiğinde aşırı satılmış durumda, ancak eski bir deyişin dediği gibi, bir piyasa çoğumuzun iflas etmemesinden daha uzun süre aşırı alım (veya aşırı satım) durumunda kalabilir.

Oyun Teorisine dayanarak - ve sonuçta bu, algoritmaların günümüzde nasıl tetikleneceğine dair bir oyundan başka bir şey değil - bu, biri doğru (iki hafta önce) ve biri yanlış (geçen hafta) olmak üzere art arda üçüncü haftam olacak. Bu da önümüzdeki haftayı, üç tahminden ikisinin en iyisi için 'Son Maç' haline getiriyor."