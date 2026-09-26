Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türkçemiz, milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır." dedi.

BİNLERCE YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞ

Türkçenin binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı milletlerle temas ederek zenginleşen Türkçemiz, şiirden edebiyata, bilimden sanata kadar hayatımızın her alanında milletimizin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olmuştur." ifadelerini kullandı.