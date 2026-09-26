Diş tedavisi trajediyle bitti: 5 yaşındaki Hatice Serra kurtarılamadı

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İstanbul
Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin 5 yaşındaki çocukları Hatice Serra Kıl Fethiye'deki özel bir klinikte diş tedavisi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte evine dönen küçük kız, bir süre sonra fenalaştı. Kızlarının rahatsızlandığı fark eden anne ve baba Hatice Serra'yı özel bir hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan küçük kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Küçük kızın anestezi sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Küçük kızın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi Şehit Ali Yanatma Caddesi’ndeki evinin önünden alınarak Karaçulha Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hatice Serra Kıl, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.