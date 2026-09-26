Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin 5 yaşındaki çocukları Hatice Serra Kıl Fethiye'deki özel bir klinikte diş tedavisi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte evine dönen küçük kız, bir süre sonra fenalaştı. Kızlarının rahatsızlandığı fark eden anne ve baba Hatice Serra'yı özel bir hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan küçük kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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HABERİN ÖZETİ Diş tedavisi trajediyle bitti: 5 yaşındaki Hatice Serra kurtarılamadı Fethiye'de özel bir klinikte gördüğü diş tedavisinin ardından fenalaşan 5 yaşındaki Hatice Serra Kıl, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin 5 yaşındaki çocukları Hatice Serra Kıl, özel bir klinikteki diş tedavisinden sonra eve dönünce fenalaştı. Ailesi tarafından özel bir hastaneye götürülen küçük kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın anestezi sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilirken, kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek. Hatice Serra Kıl'ın cenazesi, Karaçulha Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Küçük kızın anestezi sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

DUALAR VE GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük kızın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi Şehit Ali Yanatma Caddesi’ndeki evinin önünden alınarak Karaçulha Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hatice Serra Kıl, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.