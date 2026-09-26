Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşmada dosyanın dikkat çeken dört tanığı dinlenecek. Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu, Yalova dışında yaşadıkları için SEGBİS aracılığıyla ifade verecek. Tanıkların anlatacakları, olay gecesi ve öncesinde yaşananların mahkeme tarafından değerlendirilmesinde önemli rol oynayacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Güllü’nün ölümü üzerinden tam bir yıl geçti! Cinayet şüphelisi kızı Tuğyan’a müebbet hapis davası Şarkıcı Güllü'nün altıncı kattan düşerek ölümüyle ilgili, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması 1 Ekim 2026'da görülecek. İlk duruşmada, olay gecesi ve öncesine ilişkin bilgi verecek olan Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu adlı dört tanık dinlenecek. Bu tanıklar, Yalova dışında yaşadıkları için SEGBİS aracılığıyla ifade verecekler. Olay gecesi evde olduğu belirtilen tanık Sultan Nur Ulu'nun, Tuğyan Gülter'in annesi Güllü'yü ittiğini öne sürdüğü ve bu ifadesi nedeniyle hakkında 'yalan tanıklık' davası açıldığı belirtildi. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, duruşmada bizzat hazır edilecek ve Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunuyor. Ayrıca dosyada müşteki olarak yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in de duruşmada bulunması bekleniyor.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN'IN DURUŞMASI 1 EKİM’DE

Güllü olarak tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin altıncı katından düşerek yaşamını yitirmişti. Ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşma 1 Ekim 2026 saat 13.50’de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Mahkeme, soruşturma sırasında ifadeleri alınan dört kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

DÖRT TANIK SEGBİS İLE KONUŞACAK

Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu duruşmaya SEGBİS üzerinden katılacak. Mahkeme heyeti, soruşturma aşamasındaki ifadelerin yanı sıra tanıkların duruşma sırasında vereceği yeni beyanları da değerlendirecek.

Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ise duruşmada bizzat hazır edilecek. Gülter, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunuyor.

OLAY GECESİNDE EVDEYDİ

Dosyanın dikkat çeken tanıklarından biri Sultan Nur Ulu. Ulu, olay gecesi Gül Tut ve Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı evdeydi.

Ulu’nun soruşturma kapsamında verdiği ifadede, Tuğyan Gülter’in annesi Güllü’yü ittiğini öne sürdüğü belirtildi. Ulu’nun olay anına ilişkin anlatımını soruşturma sırasında uygulamalı olarak da gösterdiği kamuoyuna yansımıştı.

Ulu hakkında ayrıca “yalan tanıklık” suçlamasıyla ayrı bir dava açıldı. İlk aşamada Gül Tut’un düşerek öldüğünü söylediği, daha sonra ise farklı bir beyanda bulunduğu aktarıldı.

AVUKATI: "GERÇEĞİ SÖYLEMESEYDİ DOSYA ÇÖZÜLEMEZDİ"

Sultan Nur Ulu’nun avukatı Erol Özgüç, müvekkilinin ifadelerinin dosyanın aydınlatılması açısından önemli olduğunu savundu.

Özgüç, SABAH’a yaptığı açıklamada, "Sultan Nur Ulu gördüklerini anlatmasaydı bu dosyanın çözülmesi mümkün olmayacaktı" dedi.

Avukat Özgüç, Ulu’nun ilk aşamada korktuğu için gerçeği anlatmadığını öne sürdü. Tuğyan Gülter’in tutuklanmasının ardından müvekkilinin artık kendisine zarar veremeyeceğini düşündüğünü belirten Özgüç, Ulu’nun bu nedenle gördüklerini daha sonra açık şekilde anlattığını söyledi.

BİRCAN DÜLGER'İN İFADELERİ DE DOSYADA

Tanıklar arasında bulunan Bircan Dülger, Gül Tut ve Tuğyan Gülter’i tanıyan aile dostu olarak soruşturma dosyasında yer aldı.

Tuğyan Gülter’in daha önce Dülger ile dertleştiği ve bazı mesajlar paylaştığı belirtildi. Gülter, soruşturma sırasında bu mesajlarda kendisi ve annesi hakkında ölüm ifadeleri kullandığını kabul etmiş, ancak sözlerin olaydan önceki bir döneme ait olduğunu savunmuştu.

ESKİ NİŞANLI KERVAN EMİNOĞLU DA KONUŞACAK

Dosyada tanık olarak yer alan Kervan Eminoğlu da ilk duruşmada ifade verecek isimlerden biri. Eminoğlu, Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı olarak soruşturma sürecinde gündeme gelmişti. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Eminoğlu, Ocak 2026’da ifadesinin alınması için Yalova Adliyesi’ne çağrılmıştı. Eminoğlu’nun vereceği ifade, mahkeme tarafından olay öncesindeki süreç kapsamında değerlendirilecek.

ÇAĞRI KUTLU'NUN ANLATACAKLARI DA MERAK EDİLİYOR

Dördüncü tanık Çağrı Kutlu’nun da soruşturma sırasında Tuğyan Gülter ile görüştüğü ve aile içindeki sorunlara ilişkin bilgi verdiği kamuoyuna yansımıştı.

Kutlu’nun, Gülter’in annesiyle yaşadığı sorunlardan söz ettiğini ve kendisine annesine yönelik öldürme düşüncelerini anlattığını öne sürdüğü aktarılmıştı. Kutlu ayrıca Gülter’in olaydan önce "Abi ben katil olacağım" dediğini ve annesine yönelik bazı planlarından bahsettiğini iddia etmişti.

MÜŞTEKİ TUĞBERK GÜLTER'İN DE KATILMASI BEKLENİYOR

İlk duruşmada dosyada müşteki olarak yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter’in de hazır bulunması bekleniyor.

Mahkeme, Tuğberk Yağız Hamza Gülter’e duruşmanın tarih ve saatini bildiren davetiye gönderilmesine karar verdi.

Güllü’nün ölümüne ilişkin davada 1 Ekim’de yapılacak ilk duruşmada sanığın savunması ve tanıkların beyanları dosyanın önemli aşamalarından biri olacak.

