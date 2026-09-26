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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Zeynep Gizem Er
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 14:52

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Kira borcunuz çıkabilir! Gayrimenkul uzmanından kritik sözleşme uyarısı

Yargıtay’ın kira sözleşmesini süresinden önce sona erdiren ve “6 ay önceden bildirim” şartına uymayan kiracıyla ilgili kararı gündemde. Peki anahtarı teslim eden kiracının kira borcu bitiyor mu, ev sahibi yeniden kiraya verene kadar kira talep edebilir mi? Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, kira borcu ile ilgili merak edilenleri Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e anlattı.

Avatar
Editor
 Zeynep Gizem Er
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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Kira borcunuz çıkabilir! Gayrimenkul uzmanından kritik sözleşme uyarısı
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 14:52

Yargıtay’ın kira sözleşmesini süresinden önce sona erdiren kiracılarla ilgili kararı, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren önemli bir konuyu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle kira sözleşmesinde belirli bir ihbar süresi bulunan kiracıların, taşınmazı erken boşaltmaları halinde kira ödeme yükümlülüğünün devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Kira borcunuz çıkabilir! Gayrimenkul uzmanından kritik sözleşme uyarısı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Yargıtay'ın kira sözleşmesini süresinden önce sona erdiren kiracılarla ilgili kararı, kira sözleşmesinde belirli ihbar süresi bulunan kiracıların taşınmazı erken boşaltmaları halinde kira ödeme yükümlülüğünün devam edip etmeyeceği konusunu gündeme taşıyor.
Yargıtay'ın kararı, kira sözleşmesindeki 6 aylık ihbar şartına uymadan iş yerini boşaltan bir kiracının tazminat ödemek zorunda kaldığını gösteriyor.
Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, özellikle büyük ticari taşınmazlarda kira sözleşmesindeki tahliye şartlarının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.
Konut kiralarında genellikle 2 ay önceden yazılı bildirim şartının uygulanması öneriliyor.
Kiracıların tahliye kararını sözlü değil, noter aracılığıyla yazılı olarak bildirmesi gerektiği belirtiliyor.
Kiracıların erken tahliye nedeniyle kira borcu veya tazminatla karşılaşmamak için sözleşmeyi imzalamadan önce tahliye şartlarını dikkatle incelemesi önem taşıyor.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Kira sözleşmesi devam ederken evini veya iş yerini boşaltan birçok kiracı, ''Anahtarı teslim ettim, artık kira borcum yok'' düşüncesiyle hareket edebiliyor. Ancak sözleşmede yer alan tahliye ve ihbar şartları, tarafların yükümlülükleri açısından kritik önem taşıyor.

Peki kiracı evi erken boşaltırsa ne olur? Anahtar teslim edildiğinde kira borcu sona erer mi? Sözleşmede 6 aylık bildirim şartı varsa kiracı bu süreye uymak zorunda mı? Ev sahibi taşınmazı yeniden kiraya verirse eski kiracıdan kira talep edebilir mi?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Yargıtay kararının ardından kiracı ve ev sahiplerinin merak ettiği tüm soruları erken tahliye, kira sözleşmesi, ihbar süresi ve kira ödeme yükümlülüğü başlıkları üzerinden Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e değerlendirdi.

Araç, özellikle büyük ticari taşınmazlarda kira sözleşmesindeki tahliye şartlarının dikkatle incelenmesi gerektiğini belirterek, tarafların sözleşmede kabul ettiği hükümlere dikkat çekti.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Kira borcunuz çıkabilir! Gayrimenkul uzmanından kritik sözleşme uyarısı

İŞ YERİNİ BOŞALTAN KİRACIYA KÖTÜ HABER

Yargıtay’ın gündeme taşıdığı davada, kira sözleşmesindeki 6 aylık ihbar şartına uymadan iş yerini boşaltan kiracı tazminat ödemek zorunda kaldı.

Kararın ayrıntılarını değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, özellikle yüksek bedelli ticari kiralamalarda sözleşmede imzalanan her maddenin kritik olduğunu vurguladı:

''Kiracıların özellikle büyük kiralık mülklerde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Konu olan lojistik firmasının başına gelen konuda, 5 yıllık kira sözleşmesi yapılmış ve 6 ay önceden ''ihbar kaydıyla tahliye edebilir'' maddesini kabul etmiş, okumuş ve imzalamış. Daha sonra kiracı bir ay önceden haber vererek çıkmış.

Aslında kişinin burada kira kontratı imzaladığı maddelerde bu yükümlülüğü kabul ettiği için sözleşmeye uygun olarak 6 ay önceden notere gidip mülk sahibine yazılı olarak ihtar çekmesi ve boşaltacağını bildirmesi gerekiyordu. Mülk sahibi de buna göre mülkü kiraya vermek üzere başka emlakçılara söyleyecek ve tabela astıracaktı. Yani hem kira kaybı hem de süre kaybı olmayacaktı. Büyük kiralık iş yerlerinde bunun yapılması çok normal. Mülk sahibi burada haklıdır.''

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Kira borcunuz çıkabilir! Gayrimenkul uzmanından kritik sözleşme uyarısı

''KİRACI TAHLİYE KARARINI YAZILI OLARAK 2 AY ÖNCEDEN BİLDİRMELİDİR''

Konut kiralarında daha kısa bir bildirim süresinin uygulanabildiğini belirten Araç, kiracının tahliye kararını yazılı şekilde bildirmesinin önemine dikkat çekti:

''Konutlarda biz bunu şu şekilde uyguluyoruz: Genelde kira sözleşmesi yaparken süre olarak uzun süre değil de bir yıllık yapıyoruz. Buraya da bir madde ekliyoruz. Genelde mal sahipleri 3 ay istiyor ama 3 ay çok uzun gelebiliyor  iki tarafa da. Çünkü bazen kiracı ev alarak çıkmış olabiliyor. Bunun ortalaması 2 ay olmalıdır. Kira kontratlarında genelde bu yazılır. Kiracı o daireyi tahliye etmek isterse 2 ay önceden yazılı olarak haber vermek zorundadır. Sözlü olarak bildirmesi hiçbir anlam taşımaz.

Noterden çekeceği ihtarda; 2 ay sonrasının tarihinde daireyi boş olarak anahtar teslimi yapacağını belirlemesi gerekiyor. Mülk sahibi bu durumu şu şekilde değerlendiriyor: Kiraya verilmesi üzere emlakçılara veriyor, afiş asılıyor. Belli günlerde yeni kiracılar için randevuyla yeri gösterebiliyor. Bu zaten kontratlarda da yazıyor. Eski kiracı, kiralık tabelasının daireye asılmasına izin vermek zorundadır. Tahliye süresinden 1-2 ay önce yazılı olarak bildirirlerse boş kalan sürede için kira ödemek zorunda kalmazlar.''

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Kira borcunuz çıkabilir! Gayrimenkul uzmanından kritik sözleşme uyarısı

KİRA KONTRATINDAKİ MADDELER KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Erken tahliye nedeniyle kira borcu veya tazminatla karşılaşmamak isteyen kiracıların, sözleşmeyi imzalamadan önce özellikle tahliye şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

Araç, kira sözleşmesinde yer alan maddelerin tarafların hak ve yükümlülükleri açısından belirleyici olduğuna vurgu yaptı:

''Kiracıların dikkat etmesi gereken önemli unsur, kontratı imzalarken oradaki maddelere dikkat etmeleri. Özellikle kira artışı, IBAN ve kira süreleri daha dikkat çekiyor. Tahliye için şart koyulan süreyi dikkatli incelemeleri gerekiyor. Buradaki konu diğerleriyle asla emsal teşkil etmez. Kişiler arasında yapılan sözleşmelerde tahliye süresi kararı serbest bırakılmıştır.

Yani istersen 6 ay, istersen 3 ay önce yazabilirsin. Bir sınır yok. Sadece bunun iki tarafı da adil olması gereken oran 2 ay önceden haber vermek kaydıyla tahliye edilmesi en doğru olandır. Bu günlerde de kiracılar bunu çok yapıyor. Özellikle iş yerlerinde iş olmadığı için bazı kiracılar küçülmeye gidiyor. Bazı kiracılar da depozitoyu kullanıp direkt dükkanı tahliye ediyor. Burada mülk sahipleri avukata verip 2 ay kirayla uğraşmaktansa son dönemde mülk sahipleri bu durumu sineye çekiyor.''

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