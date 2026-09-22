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 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 06:00
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 06:00

Bakan Kurum New York'ta COP31'in lansmanını yaptı: İklim hedeflerini eyleme dönüştürmek istiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM 81. Genel Kurul haftası kapsamında geldiği New York'ta, kasımda Antalya'da düzenlenecek BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) lansmanını yaptı. İklim krizine karşı Eylem Gündemi'ni açıklayan Bakan Kurum, "İklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir eylemlere dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 06:00
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 06:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , BM 81. Genel Kurul haftası kapsamında geldiği 'ta, kasımda 'da düzenlenecek 'in lansmanını yaptı.

BM Genel Merkezi'ndeki BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) salonunda düzenlenen "COP31 Eylem Gündeminin Lansmanı-Üst Düzey Etkinliği"nde, COP31 Başkanı olarak açılış konuşmasını yapan Bakan Kurum, "Bugün burada yalnızca COP31 Eylem Gündemi'ni tanıtmak için değil, iklim eyleminde hedeften uygulamaya geçişi nasıl hızlandıracağımızı birlikte konuşmak için bulunuyoruz." dedi.

İKLİM KRİZİNE ORTAK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Kurum, iklim krizinin aciliyeti konusunda artık güçlü bir ortak anlayış bulunduğunu, ortak hedefler konulduğunu ve dünyanın birçok yerinde uygulanabilir çözümler de bulunduğunu ancak bu çözümlerin nasıl hayata geçirileceğinin temel bir mesele olduğunu belirtti.

Finansmana erişim, kapasite eksiklikleri, teknoloji ve yatırımı ihtiyaçlarla buluşturma gibi sorunlara işaret eden Kurum, Antalya'da kasım ayında yapılacak COP31 konferansında bu sorulara cevap aranacağını söyledi.

3 İLKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Kurum, "Bu süreçte yaklaşımımız üç temel ilkeye dayanıyor: Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Diyalogla farklı ihtiyaçları ve öncelikleri dinliyoruz. Uzlaşıyla ortak hareket alanlarını belirliyoruz. Aksiyonla bu ortaklığı somut sonuçlara dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

Uygulamalarının yalnızca daha fazla taahhüt açıklamak değil, mevcut taahhütleri sahada ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek olduğunu vurgulayan Kurum, "Eylem Gündemimiz, ortak öncelikleri ölçülebilir hedefler, somut girişimler ve uygulama araçlarıyla buluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"İKLİM HEDEFLERİNİ EYLEME DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"

Bakan Kurum, "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" ilkeleri üzerine konumlandırılan COP31 Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli temasını, 6 küresel hedefini, 11 girişimini ve 13 destekleyici çıktısını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) taraf ülkelerin temsilcilerine anlattı.

Hedeflerden uygulamaya geçmek için "uygulama mimarisi" oluşturduklarını aktaran Murat Kurum; ülkeler, uluslararası kuruluşlar, finans kuruluşları, özel sektör ve sivil toplumla kapsamlı bir istişare süreci yürüterek Eylem Gündemini oluşturduklarını söyledi. Kurum, "Eylem Gündemimizle iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir eylemlere dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

EYLEM GÜNDEMİNDE 10 ÖNCELİKLİ TEMA

Eylem Gündemiyle ilgili enerjiden sanayiye, şehirlerden gıdaya, okyanuslardan sağlığa kadar 10 öncelikli tema belirlediklerini aktaran Kurum, 2035'e kadar da enerji tüketimi, atıklar, geri dönüşüm, karbondioksit azaltımı gibi konularda da küresel hedefler belirlediklerini söyledi.

Kurum, "2035 yılına kadar elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz. COP31 Küresel Elektrifikasyon Girişimi ile elektrifikasyonu küresel ölçekte hızlandıracağız." dedi.

SIFIR ATIK MESAJI

Sıfır atık konusunda da 2035 yılına kadar belediye atığı oluşumundaki öngörülen artışı en az yarıya indirmeyi hedeflediklerini belirten Kurum, aynı şekilde küresel döngüsel malzeme kullanım oranını en az yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kurum, iklime dirençli şehirlerden, okyanus ve denizlerdeki uygulamalara, gıda güvenliğinden dinamik ve dayanıklı sağlık sistemlerine kadar COP31 hedeflerini örneklendirerek anlattı.

"ANTALYA'YI BİR SON DURAK OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Katılımcıların görüşlerine de yer verilen lansmanda, soru cevap faslından sonra kapanış konuşmasını yapan Kurum, şunları kaydetti:

"Burada yalnızca Eylem Gündemimizi tanıtmadık. Sizleri dinledik. Uygulamanın önündeki engelleri, ihtiyaçları ve birlikte ilerleyebileceğimiz alanları değerlendirdik. Bugün ortaya koyduğunuz görüş ve önerileri Antalya’ya giden süreçte çalışmalarımıza yansıtacağız."

Kurum, kasımda herkesi Antalya'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, "Ancak Antalya'yı bir son durak olarak görmüyoruz. Antalya'nın uygulamanın görünür ve ölçülebilir biçimde hızlandığı bir dönüm noktası olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lansmanda, BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, BM Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart, COP30 Başkanı Andre Aranha Correa do Lago, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve COP29 Baş Müzakerecisi Yalçın Rafiyev, Avustralya Bakan Yardımcısı ve COP31 İcra Direktörü Kushla Munro ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Prof. Dr. Celeste Saulo, yaklaşık 20 ülkenin bakan ve bakan yardımcılarının yanı sıra uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri söz aldı.

Türkiye'nin başkanlığında 2026 COP31, 9-20 Kasım'da Antalya'daki Expo Merkezi'nde düzenlenecek.

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#murat kurum
#Antalya
#new york
#bm genel kurulu
#Cop31
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