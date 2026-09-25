Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Türk devletlerine önemli çağrı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York’ta Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı’na katıldı.

Toplantı, 7 Mart’ta İstanbul’da, 18 Nisan’da 5. Antalya Diplomasi Forumu marjında Antalya’da ve 15 Mayıs’ta TDT Gayriresmi Zirvesi marjında Türkistan’da gerçekleştirilen toplantıların ardından 2026 yılı içinde düzenlenen dördüncü TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı oldu.

ANKARA'DA YAPILACAK ZİRVE DE ELE ALINDI

TDT bünyesinde son dönemde ivme kazanan üst düzeyli temasların yeni bir halkasını oluşturan toplantıya Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan’ın yanı sıra diğer üyeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, gözlemci ülkeler KKTC ve Türkmenistan ile TDT Genel Sekreteri iştirak etti.

Toplantıda 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenecek TDT 13. Zirvesi’nin hazırlıkları ele alındı. Türk dünyasını ilgilendiren küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunularak, TDT’nin uluslararası kuruluşlarla kurumsal iş birliğini geliştirmesine ilişkin hususlar değerlendirildi.

"TÜRK DEVLETLERİ YAKIN EŞGÜDÜM İÇİNDE HAREKET ETMELİ"

Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı konuşmada, Türk devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında ortak akıl doğrultusunda, yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemini vurgulayarak TDT’nin uluslararası düzeyde etkinliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye’nin vizyonunu ortaya koydu.

Toplantıda kabul edilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi ortak açıklamasında, diğer hususlar meyanında TDT’nin BM Genel Kurulu’nda gözlemci statüsü kazanmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada ayrıca teşkilatın uluslararası düzlemde üstlendiği rollerin güçlendirilmesine ve uluslararası ve bölgesel aktörlerle kurumsal ilişkiler tesis etme kapasitesinin artırılmasına yönelik mesajlara yer verildi.