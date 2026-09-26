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Altın için 5 bin dolar alarmı: Dev banka 2027 rekoru için tarih verdi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 16:10
1
Altın fiyatları

Altın fiyatlarında gözler 2027 beklentilerine çevrildi. ICICI Bank, ons altının 2026'nın kalanında 4.200-4.600 dolar bandında seyretmesini beklerken, 2027'nin ilk yarısında 5.000 dolara kadar yükseliş öngördü.

2
Hintli finans devi ICICI Bank

Hintli finans devi ICICI Bank’ın araştırma raporuna göre, yüksek ABD reel getirileri ve güçlenen doların etkisinin azalmasıyla altın fiyatlarında 2027 yılının ilk yarısında ralli olacak. Finans devi ons altın fiyatında bu dönemde 4600-5000 dolarının test edileceğini söyledi.

3
ons altın

Ünlü banka 2026 yılının geri kalanında ise altın fiyatlarının yüksek seviyelerde konsolide olacağını öngörüyor. Raporda, ons altının yılın kalan bölümünde 4.200-4.600 dolar aralığında seyretmesi beklenirken, 2027'nin ilk yarısında hafif yükseliş eğilimiyle 4.600-5.000 dolar bandına çıkabileceği belirtildi.
 

4
orta vadeli görünümde altını destekleyen unsurlar

ICICI Bank, orta vadeli görünümde altını destekleyen unsurlar arasında yatırım talebini, merkez bankalarının devam eden alımlarını ve jeopolitik, finansal ve politika belirsizliklerine karşı korunma amacıyla altına yönelimi gösterdi.
 

5
altın fiyatlarının 2026 yılının geri kalanında

Banka uzmanları, altın fiyatlarının 2026 yılının geri kalanında 4.200 ila 4.600 dolar/ons aralığında işlem göreceğini ve sarı metalin 2027 yılının ilk yarısında hafif bir yükseliş eğilimiyle 4.600 ila 5.000 dolar/ons aralığına çıkacağını söyledi.

 

6
Altın fiyatları ağustos ayında

ALTINDA EYLÜL AYARI

Altın fiyatları ağustos ayında yaklaşık yüzde 9 yükselirken, eylül ayında sert bir düzeltme ile yaklaşık yüzde 8 gerileyerek düştü.

 

7
ICICI Bank,

ICICI Bank, bu düzeltmenin arkasında sürekli enflasyon endişeleri, yüksek petrol fiyatları ve beklenenden güçlü gelen iş gücü piyasası verileri nedeniyle ABD para politikasına ilişkin daha şahin beklentilerin etkili olduğunu belirtti.
 

8
kısa vadeli baskıların altındaki genel yükseliş

Buna karşın banka, kısa vadeli baskıların altındaki genel yükseliş eğilimini tersine çevirmesinin zor olduğunu değerlendirdi.
 

9
Altın talebinde merkez bankaları ve ETF desteği

ALTIN TALEBİNDE MERKEZ BANKALARI VE ETF DESTEĞİ

Rapora göre ağustos ayında altın ETF'lerine 17,8 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte altın ETF'lerine yönelik talep ise 144,7 tona ulaştı.
 

10
Çin Halk Bankası

Çin Halk Bankası da ağustos ayında 20 ton altın satın aldı. Bu alım, Ekim 2023'ten bu yana bankanın gerçekleştirdiği en yüksek aylık altın alımı oldu.
 

11
küresel enerji baskılarının azalmasıyla

Raporda ayrıca küresel enerji baskılarının azalmasıyla birlikte altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etme ihtimalinin artabileceği belirtildi.
 

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Altın için 5 bin dolar alarmı: Dev banka 2027 rekoru için tarih verdi

HİNDİSTAN'DA ALTIN TALEBİ YÜKSEK FİYATLARA RAĞMEN DİRENÇLİ

ICICI Bank, Hindistan'daki yerel altın fiyatlarının büyük ölçüde küresel fiyatlardan etkileneceğini, rupi hareketlerinin ise ek bir oynaklık kaynağı oluşturacağını öngördü.
 

13
Hindistan'ın altın ithalatı

Hindistan'ın altın ithalatı ağustosta 4,2 milyar dolardan 2,3 milyar dolara gerilerken, ülkedeki altın ETF'lerine girişler aynı ayda 26 milyar rupiye yükseldi.

ICICI Bank, Hindistan'da yerel altın fiyatlarının 2026'nın kalanında 10 gram başına 1,40 lakh-1,60 lakh rupi aralığında işlem görmesi beklentisini de korudu.

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GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

ICICI Bank'ın tahmini doğrudan gram altın için değil, uluslararası ons altın fiyatı için yapıldı. Türkiye'deki gram altın fiyatında ise ons altının yanı sıra dolar/TL kuru da belirleyici olmaya devam ediyor. 

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ons altında 5.000 dolar seviyesi

Bu nedenle ons altında 5.000 dolar seviyesinin görülmesi, gram altında aynı oranda bir fiyat oluşacağı anlamına gelmiyor.

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