Altın için 5 bin dolar alarmı: Dev banka 2027 rekoru için tarih verdi

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

ICICI Bank'ın tahmini doğrudan gram altın için değil, uluslararası ons altın fiyatı için yapıldı. Türkiye'deki gram altın fiyatında ise ons altının yanı sıra dolar/TL kuru da belirleyici olmaya devam ediyor.