Uzun yıllardır aralarındaki husumetle tanınan iki grup, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Sarallar ve Şahinler Devlet Bahçeli'nin yanında barıştı! MHP 'Tarihi kucaklaşma'yı duyurdu Aralarında uzun yıllardır husumet bulunan Sedat Şahin ve Burhanettin Saral, MHP Genel Merkezi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek barıştı. Sedat Şahin ve Burhanettin Saral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelip tokalaşarak dostluk pozu verdi. Bu barışmayla birlikte çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yıllardır süren düşmanlık sona erdi. Söz konusu gelişme Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu. MHP'nin paylaşımında, Sarallar ve Şahinler ailelerinin Devlet Bahçeli ile tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezde bir araya geldiği ifade edildi.

TOKALAŞIP DOSTLUK POZU VERDİLER

Sedat Şahin ve Burhanettin Saral, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında barışan iki isim tokalaştı. Böylece yıllardır devam eden ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan düşmanlık sona ermiş oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte dostluk pozu veren Şahin ve Saral arasındaki buzlar eridi. Gelişme MHP'nin sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

"TARİHİ KUCAKLAŞMAYLA BİR ARAYA GELDİLER"

Partinin paylaşımında, "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/MHP_Bilgi/status/2103875147287675349