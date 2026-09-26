Sarallar ve Şahinler Devlet Bahçeli'nin yanında barıştı! MHP 'Tarihi kucaklaşma'yı duyurdu

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İstanbul
Uzun yıllardır aralarındaki husumetle tanınan iki grup, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Sedat Şahin ve Burhanettin Saral, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında barışan iki isim tokalaştı. Böylece yıllardır devam eden ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan düşmanlık sona ermiş oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte dostluk pozu veren Şahin ve Saral arasındaki buzlar eridi. Gelişme MHP'nin sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.
Partinin paylaşımında, "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler." ifadelerine yer verildi.
https://x.com/MHP_Bilgi/status/2103875147287675349