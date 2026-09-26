AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturması kapsamında hakkında gündeme gelen iddiaların ardından yürüttüğü tüm görevlerden affını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istediğini açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında şahsı hakkında gündeme gelen iddiaların ardından yürüttüğü tüm görevlerden affını istediğini duyurdu. Fatma Betül Sayan Kaya, yürüttüğü tüm görevlerden affını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ettiğini açıkladı. Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması yönündeki iradesine uygun olarak sürecin sağlıklı yürütülmesini önemsediğini belirtti. Siyasetteki sorumluluğun sadece hukuki değil, siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirdiğini ifade etti. Bulunduğu makamın tartışma konusu edilmemesi, inceleme ve soruşturmanın bağımsız sürdürülebilmesi ve iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla siyasi sorumluluk alarak bu kararı verdiğini bildirdi.

"GÖREVLERİMDEN AFFIMI İSTEDİM"

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili kendisi hakkında birtakım iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir." açıklamasında bulunan Kaya, kendisinin de ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsediğini vurguladı.

Siyasette taşıdığı sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inandığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim."