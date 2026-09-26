Ukrayna'daki savaş nedeniyle Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Stadı'nda yapılan maça iyi başlayan ay-yıldızlı takım, 12. dakikada Emirhan İlkhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Milliler, 33. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle devre arasına 2-0 önde girdi.

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HABERİN ÖZETİ Ümit Milli Takım Ukrayna ile berabere kalarak play-off'u garantiledi Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile 2-2 berabere kalarak grubunu ikinci sırada tamamlamayı ve play-off'a kalmayı garantiledi. Türkiye, Emirhan İlkhan ve Ali Habeşoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı. H Grubu'nda puanını 12'ye çıkaran milliler, grubu ikinci bitirmeyi ve play-off oynamayı garantiledi. Hırvatistan 16 puan toplayarak grup lideri olarak doğrudan Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı. Ümit Milli Takım, gruptaki son maçını 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan'a karşı oynayacak. 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde en iyi ikinci dışındaki sekiz ikinci takım, kasım ayında play-off maçları yapacak.

UKRAYNA DURUMU 2-0'DAN 2-2'YE GETİRDİ

Mücadelenin 47. dakikasında Danylo Krevsun ayağından gol bulan Ukrayna, farkı 1'e indirdi. Rakibinin baskısı karşısında skor üstünlüğünü koruyamayan Türkiye, 82. dakikada Maksym Melnychenko'nun golüyle skor 2-2'ye geldi. Kalan bölümde risk alan Ukrayna'nın hücumlarında kalesini gole kapatan milliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

12 PUANLA PLAY-OFF YOLU AÇILDI

Bu sonuçla Türkiye, H Grubu'nda çıktığı 7. müsabakada 3. beraberliğini yaşadı. Üç de galibiyeti bulunan ay-yıldızlılar, puanını 12'ye taşıyarak grubu ikinci bitirmeyi ve play-off'a gitmeyi garantiledi.

27 YIL SONRA AYNI BAŞARIYI YAŞAMAK İSTİYOR

Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde 27 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamak için mücadele ediyor.

6 EKİM'DE MACARİSTAN'KA KARŞI KARŞIYA GELECEK

Milliler, 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

Bir maçı eksik olmasına rağmen 16 puan toplayan Hırvatistan, grup lideri olarak doğrudan Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı elde etti.

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde dokuz grup birincisi ile gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan finallere katılmaya hak kazanacak. Kalan sekiz ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için kasım ayında play-off maçları oynayacak.