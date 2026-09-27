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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 07:32
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 07:46

Beyoğlu'nda fuhuş pazarlığına suçüstü: 27 şüpheli gözaltında

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geniş kapsamlı huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Aralarında otel, eğlence yeri ve bazı binaların da olduğu çok sayıda adres denetlendi. Dron destekli uygulama sırasında fuhuş pazarlığı kameraya yansırken, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 07:32
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 07:46

koordinesinde ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Beyoğlu'nda geniş kapsamlı Huzur ve Asayiş uygulaması gerçekleştirildi. , , Tarlabaşı Bulvarı ve çevresindeki ara sokaklar ile umuma açık eğlence yerlerinde yapılan denetimler dronla havadan desteklendi.

HABERİN ÖZETİ

Beyoğlu'nda fuhuş pazarlığına suçüstü: 27 şüpheli gözaltında

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Beyoğlu'nda dron destekli geniş kapsamlı Huzur ve Asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında 25 umuma açık eğlence yeri, 5 otel ve 2 bina denetlendi; ruhsatsız faaliyet gösteren 2 eğlence yeri ile 2 otel mühürlendi.
Mevzuata aykırılıklar tespit edilen toplam 17 işletmeye idari para cezası kesildi.
Genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunan 27 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi hakkında 'Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etme' suçundan işlem yapıldı.
Toplam bin 737 şahsın sorgulandığı denetimlerde 3 aranan şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 3 şahsa işlem yapılarak üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, çevreye rahatsızlık veren 12 şahsa da idari işlem uygulandı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Beyoğlu'nda fuhuş pazarlığına suçüstü: 27 şüpheli gözaltında

OTEL VE EĞLENCE YERLERİ DENETLENDİ

Uygulama kapsamında 25 umuma açık eğlence yeri, 5 otel ile 2 bina denetlendi. Cadde ve sokaklarda ise genel ahlaka aykırı davranışların ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Beyoğlu'nda fuhuş pazarlığına suçüstü: 27 şüpheli gözaltında

FUHUŞ PAZARLIĞI DRON KAMERASINDA: 27 GÖZALTI

Yapılan denetimlerde 4 şahıs hakkında ‘Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etme' suçundan işlem yapılırken, genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunduğu belirlenen 27 şahıs gözaltına alındı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 bina da denetlendi.

Beyoğlu'nda fuhuş pazarlığına suçüstü: 27 şüpheli gözaltında

3 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Uygulama kapsamında toplam bin 737 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde 3 aranan şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 12 şahıs hakkında ise idari işlem uygulandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 3 şahıs hakkında işlem yapılırken, şahısların üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beyoğlu'nda fuhuş pazarlığına suçüstü: 27 şüpheli gözaltında

17 İŞLETMEYE CEZA

Umuma açık eğlence yerlerine yönelik denetimlerde tütün mamulü kullanımı, faaliyet konusuna aykırılık, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması, sigortasız işçi çalıştırılması ve işletme dışında müzik yayını yapılması gibi mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Bu kapsamda toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Beyoğlu'nda fuhuş pazarlığına suçüstü: 27 şüpheli gözaltında

4 İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence yeri ile 2 otel mühürlendi. Gece boyunca devam eden uygulamalarda gözaltına alınan şahıslar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

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#istiklal caddesi
#istanbul emniyet müdürlüğü
#asayiş şube müdürlüğü
#taksim meydanı
#Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
#Gündem
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