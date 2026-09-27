27 Eylül 2026 altın fiyatları | Altın piyasasında dalgalı seyir

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Cuma günü dalgalı grafik çizen altın, haftayı yatay seyirde kapattı. Yatırımcılar pazar günü altındaki son durumu merak ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın kaç TL? İşte 27 Eylül 2026 altın fiyatları...