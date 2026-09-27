27 Eylül 2026 altın fiyatları | Altın piyasasında dalgalı seyir

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Cuma günü dalgalı grafik çizen altın, haftayı yatay seyirde kapattı. Yatırımcılar pazar günü altındaki son durumu merak ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın kaç TL? İşte 27 Eylül 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.283,56 dolar
Satış: 4.286,05 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.046,80 TL
Satış: 6.286,90 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 43.135,78 TL
Satış: 43.950,01 TL
TAM ALTIN
Alış: 43.206 TL
Satış: 43.719 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.500,49 TL
Satış: 22.042,41 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.783,95 TL
Satış: 11.021,21 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.739,97 TL
Satış: 6.740,80 TL