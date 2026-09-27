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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 07:52
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 08:15

Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda kişi yaralı

Adana'da 35 yolcusu bulunan otobüs, kontrolden çıkarak önce tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarptı. Feci kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 07:52
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 08:15

'dan 'a giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsü, 'nın merkez ilçesinde kaza yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda kişi yaralı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün Adana'nın Seyhan ilçesinde tabela direğine ve alt geçit duvarına çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaza, Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsünün önce tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarpmasıyla gerçekleşti.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.
Kazada yaralanan 11 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 35 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ÖNCE TABELA DİREĞİNE SONRA DUVARA ÇARPTI

Otobüs, Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda önce tabela direğine ardından da alt geçidin duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda kişi yaralı

KAZA SONRASI CAN PAZARI

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda kişi yaralı

OTOBÜSTEKİ 11 KİŞİ YARALI

Kazada sürücü ile birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda kişi yaralı

Otobüste 35 yolcunun bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda kişi yaralı
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#adana
#hatay
#Giresun
#seyhan
#Onur Mahallesi
#3. Sayfa
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