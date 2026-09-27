Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda kişi yaralı

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İstanbul
Hatay'dan Giresun'a giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsü, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaza yaptı.
Otobüs, Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda önce tabela direğine ardından da alt geçidin duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada sürücü ile birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 35 yolcunun bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.