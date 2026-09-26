Osmaniye’de cadde üzerinde feci kaza: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

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İstanbul
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde cadde üzerinde gerçekleşen kazada, yoldan süratle gelen otomobil ile park ettiği yerden çıkarak dönmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kaza neticesinde araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.