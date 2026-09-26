Köprüde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı.
Abdullah Ç. idaresindeki 03 RB 400 plakalı tuğla yüklü tır, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda köprü üzerinde P.K'nin kullandığı 32 PE 410 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrularak dorsesinden ayrılan tır, karşı şeride geçip sürücüleri öğrenilemeyen 03 AEZ 933 ve 03 ACH 111 plakalı otomobillere çarptı. Devrilen tırın dorsesindeki tuğlalar yola saçıldı.
Kazada, tır sürücüsü Abdullah Ç. ile P.K. ve beraberindeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan tır sürücüsü Abdulah Ç. kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle trafikte yaşanan aksama, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle giderildi.