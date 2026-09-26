Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Köprüde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı var Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda tuğla yüklü bir tırın 3 otomobille çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Abdullah Ç. idaresindeki tuğla yüklü tır, önce bir otomobille çarpışıp dorsesinden ayrılarak karşı şeritteki iki otomobile çarptı. Devrilen tırın dorsesindeki tuğlalar yola saçıldı. Kazada tır sürücüsü Abdullah Ç. dahil toplam 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan tır sürücüsü Abdullah Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafikteki aksama giderildi.

TUĞLA YÜKLÜ TIR, 3 OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Abdullah Ç. idaresindeki 03 RB 400 plakalı tuğla yüklü tır, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda köprü üzerinde P.K'nin kullandığı 32 PE 410 plakalı otomobille çarpıştı.

KARŞI ŞERİDE DALDI

Savrularak dorsesinden ayrılan tır, karşı şeride geçip sürücüleri öğrenilemeyen 03 AEZ 933 ve 03 ACH 111 plakalı otomobillere çarptı. Devrilen tırın dorsesindeki tuğlalar yola saçıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALI

Kazada, tır sürücüsü Abdullah Ç. ile P.K. ve beraberindeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan tır sürücüsü Abdulah Ç. kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafikte yaşanan aksama, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle giderildi.