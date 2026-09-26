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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 01:08
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 01:08

Köprüde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı var

Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki köprüde tuğla yüklü tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına dönüştü. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Köprüde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 01:08
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 01:08

'da akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Köprüde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı var

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda tuğla yüklü bir tırın 3 otomobille çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Abdullah Ç. idaresindeki tuğla yüklü tır, önce bir otomobille çarpışıp dorsesinden ayrılarak karşı şeritteki iki otomobile çarptı.
Devrilen tırın dorsesindeki tuğlalar yola saçıldı.
Kazada tır sürücüsü Abdullah Ç. dahil toplam 8 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan tır sürücüsü Abdullah Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafikteki aksama giderildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

TUĞLA YÜKLÜ TIR, 3 OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Abdullah Ç. idaresindeki 03 RB 400 plakalı tuğla yüklü tır, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda köprü üzerinde P.K'nin kullandığı 32 PE 410 plakalı otomobille çarpıştı.

Köprüde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı var

KARŞI ŞERİDE DALDI

Savrularak dorsesinden ayrılan tır, karşı şeride geçip sürücüleri öğrenilemeyen 03 AEZ 933 ve 03 ACH 111 plakalı otomobillere çarptı. Devrilen tırın dorsesindeki tuğlalar yola saçıldı.

Köprüde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı var

1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALI

Kazada, tır sürücüsü Abdullah Ç. ile P.K. ve beraberindeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan tır sürücüsü Abdulah Ç. kurtarılamadı.

Köprüde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı var

Kaza nedeniyle trafikte yaşanan aksama, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle giderildi.

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#Afyonkarahisar
#Trafik Kazası
#afad
#Abdullah Ç
#Afyonkarahisar İzmir Kara Yolu
#3. Sayfa
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