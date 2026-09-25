İYİ Parti il başkanı oğluyla birlikte kaza yaptı

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mustafa Mısırlıoglu geçirdiği trafik kazası sonrası oğlu ile birlikte yaralandı.

DİĞER OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE YARALANDI

Kaza, Çay ilçesi Ali Kaleli Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mısırlıoğlu yönetimindeki otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü otomobille çarpıştı. Kazada Mısırlıoğlu, oğlu M.M ve aynı araçta bulunan M.Ç., ile birlikte diğer otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.