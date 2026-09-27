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Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 09:31

İspanya'da 87 yaşındaki kadın evinden sedyeyle çıkarıldı, konut krizi halkı sokağa döktü

İspanya'da konut krizi farklı bir boyuta taşındı. 87 yaşındaki kadının kirasını ödeyemediği için evinden sedyeyle çıkarılmasına karşı halk ayaklandı. Başken Madrid'de binlerce kişi sokağa indi ve konut krizine tepki gösterdi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 09:31

'nın başkenti 'de Mari Carmen adlı 87 yaşındaki bir kadının, 70 yıldır kirada oturduğu evin kirasını ödeyemeyecek hale gelmesi sonrasında mahkeme kararı ve polis zoruyla hafta içinde evinden çıkartılmasının ardından başlayan gösteriler ara vermeden devam ediyor.

İspanya'da 87 yaşındaki kadın evinden sedyeyle çıkarıldı, konut krizi halkı sokağa döktü

''BAŞKA BİR MARİ CARMEN OLMASIN!''

Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara dökülen İspanyollar, Madrid'de büyük bir gösteri yaptı.
"Başka bir Mari Carmen olmasın" temasıyla gösteriyi gerçekleştiren konfederasyondan yapılan açıklamada, "Hükümetin sesimize kulak vermesini talep etmek için sokaklara döküldük. Artık buna daha fazla tahammül etmeyeceğiz. Barınma hakkı için Sol Meydanı'nda kamp kuruyoruz." ifadeleri yer aldı.

İspanya'da 87 yaşındaki kadın evinden sedyeyle çıkarıldı, konut krizi halkı sokağa döktü

''SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ''

Azınlık sol koalisyon hükümetinin 29 Eylül'de yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, kira ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasının önlenmesi ve konut krizinin çözümüne ilişkin bazı kararlar alacağını duyurmasının yeterli olmadığını savunan Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri, "sonuna kadar mücadele edeceklerini" vurguladı.

İspanya'da 87 yaşındaki kadın evinden sedyeyle çıkarıldı, konut krizi halkı sokağa döktü

KİTLESEL ÇADIR EYLEMİ

Sol Meydanı'nda çadırlar kurarak sabahlayacaklarını duyuran gruba henüz polis müdahale etmedi.

İspanya'da 87 yaşındaki kadın evinden sedyeyle çıkarıldı, konut krizi halkı sokağa döktü

İspanya'nın gösterilerde sembol yeri olan Sol Meydanı'nda son olarak 15 Mayıs 2011'de, kendilerine "Öfkeliler" adını veren bir toplumsal hareket, güvenlik güçleri alanı boşaltana dek haftalarca süren kitlesel bir çadır eylemi gerçekleşmişti.

İspanya'da 87 yaşındaki kadın evinden sedyeyle çıkarıldı, konut krizi halkı sokağa döktü

Yüksek kira artışları ve ev sahibi olmanın her geçen yıl daha da zorlaştığı İspanya'da son 2-3 yıldır yapılan tüm anketlerde konut krizi, İspanyolların çözüm beklediği sorunların başında gösteriliyor.

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ETİKETLER
#Madrid
#İspanya
#Mari Carmen
#Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu
#Sol Meydanı
#Dünya
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