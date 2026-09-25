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Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 22:08

Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidine BM'den tepki

BM Genel Kurulu'nda uğradığı protestoyla boş sandalyelere konuşmak zorunda kalan Gazze soykırımcısı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Lübnan'daki saldırıda kullanılan çağrı cihazını eline alarak tehdit savurmasına cılız da olsa bir tepki geldi. BM Genel Sekreter Sözcüsü, ciddiyet ve saygı çağrısı yaptı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidine BM'den tepki
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 22:08

(BM), Başbakanı 'nun, 'da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan çağrı cihazını BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında göstermesiyle ilgili bir açıklamada bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidine BM'den tepki

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Lübnan'daki saldırıya gönderme yaparak çağrı cihazı göstermesine ilişkin açıklamada bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, liderlerin ifade özgürlüğü bulunduğunu ve bunu sınırlamanın kendilerine düşmediğini belirtti.
Dujarric, salonda konuşan tüm dünya liderlerinin salonun ciddiyetine ve kutsiyetine saygı göstermesini dilediklerini ifade etti.
Netanyahu, Genel Kurul konuşmasında dinleyicilere çağrı cihazı göstererek Eylül 2024'te Lübnan'da düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne ile yaralanmasına yol açan saldırıya gönderme yaptı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidine BM'den tepki

BM Genel Sekreter Sözcüsü , günlük basın toplantısında Netanyahu'nun çağrı cihazıyla saldırı propagandası yapmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAR AMA..."

Birçok dünya liderinin konuşmasını dinlediklerini ve dinlemeye devam edeceklerini aktaran Dujarric, liderlerin ifade özgürlüğü bulunduğuna işaret etti.

Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidine BM'den tepki

Dujarric, "İfade özgürlüklerini sınırlamak bize düşmez. Ancak burada konuşan tüm dünya liderlerinin, salonun ciddiyetine ve kutsiyetine saygı göstermesini diliyoruz." dedi.

Netanyahu, dün Genel Kurul'daki konuşmasında kendisini dinleyen ülke temsilcilerine bir çağrı cihazı göstererek Eylül 2024'te Lübnan'da düzenlenen saldırıya gönderme yapmış ve bir nevi tehditte bulunmuştu.

 

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#israil
#Lübnan
#stephane dujarric
#binyamin netanyahu
#birleşmiş milletler
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