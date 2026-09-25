Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan çağrı cihazını BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında göstermesiyle ilgili bir açıklamada bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidine BM'den tepki Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Lübnan'daki saldırıya gönderme yaparak çağrı cihazı göstermesine ilişkin açıklamada bulundu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, liderlerin ifade özgürlüğü bulunduğunu ve bunu sınırlamanın kendilerine düşmediğini belirtti. Dujarric, salonda konuşan tüm dünya liderlerinin salonun ciddiyetine ve kutsiyetine saygı göstermesini dilediklerini ifade etti. Netanyahu, Genel Kurul konuşmasında dinleyicilere çağrı cihazı göstererek Eylül 2024'te Lübnan'da düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne ile yaralanmasına yol açan saldırıya gönderme yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Netanyahu'nun çağrı cihazıyla saldırı propagandası yapmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAR AMA..."

Birçok dünya liderinin konuşmasını dinlediklerini ve dinlemeye devam edeceklerini aktaran Dujarric, liderlerin ifade özgürlüğü bulunduğuna işaret etti.

Dujarric, "İfade özgürlüklerini sınırlamak bize düşmez. Ancak burada konuşan tüm dünya liderlerinin, salonun ciddiyetine ve kutsiyetine saygı göstermesini diliyoruz." dedi.

Netanyahu, dün Genel Kurul'daki konuşmasında kendisini dinleyen ülke temsilcilerine bir çağrı cihazı göstererek Eylül 2024'te Lübnan'da düzenlenen saldırıya gönderme yapmış ve bir nevi tehditte bulunmuştu.