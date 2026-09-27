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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 09:30

27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, pazar günü yurdun büyük bölümünde hava yağışlı geçecek. Marmara ve Kuzey Ege'de sağanakla birlikte fırtına etkili olacak. Sıcaklığın 5 derece düşmesi beklenirken, serin ve yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek. İşte 27 Eylül Pazar günü illerimizde beklenen hava durumunun ayrıntıları...

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 09:30

27 Eylül 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Pazar gününden itibaren yurt genelinde sağanak etkili olacak. Fırtınayla birlikte sıcaklıklar düşecek. Yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek.

HABERİN ÖZETİ

27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Eylül 2026 tarihli raporuna göre, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte pazar gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.
Aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 14 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve İstanbul dahil olmak üzere birçok bölgede yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, pazar günü (Edirne dışında), , , , Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek

SICAKLIK AZALACAK

Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek

14 İLDE SARI KODLU ALARM

Hava tahmin raporlarına göre Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.

27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek

MARMARA VE EGE'DE FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek

İşte bölgelere göre illerimizde hava durumunun ayrıntıları...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, böle genelinin (Edirne dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde güney kesimlerinde, gece saatlerinden sonra il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Muş, Erzurum ve Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu

27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 33°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

 

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#Ege
#Akdeniz
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#İç Anadolu
#Gündem
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