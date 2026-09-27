Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su gözaltına alındı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında; daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Titizlikle yürütüle soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
Fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener de gözaltına alındı.