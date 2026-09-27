İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında; daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir fon soruşturması yürütülmektedir. Daha önce Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmış ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturmadaki yeni gelişmeyle birlikte Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.

ERDİN ÖZEL GÖZALTINA ALINDI

Titizlikle yürütüle soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.

EMİR MÜNİR SARPYENER GÖZALTINA ALINDI

Fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener de gözaltına alındı.