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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 13:27

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su gözaltına alındı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 13:27

tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında; daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir fon soruşturması yürütülmektedir.
Daha önce Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmış ve yakalama kararı çıkarılmıştı.
Soruşturmadaki yeni gelişmeyle birlikte Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su gözaltına alındı

ERDİN ÖZEL GÖZALTINA ALINDI

Titizlikle yürütüle soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su gözaltına alındı

EMİR MÜNİR SARPYENER GÖZALTINA ALINDI

Fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener de gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su gözaltına alındı
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#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Tera Yatırım
#Tera Portföy
#Erdin Özel
#Emir Münir Sarpyener
#Gündem
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