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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:45

Ankara'daki operasyonda dehşete düşüren detaylar: Siyasetçi, fuhuş ve Ayhan Bora Kaplan üçgeni

Ankara’da gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda ortaya çıkan dijital veriler, dikkat çeken bağlantıları deşifre etti. Bu kapsamda aralarında Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem’in de yer aldığı 5 milyon dolarlık bir “iş takibi” dosyasını gün yüzüne çıkarken, şüphelilerin Ayhan Bora Kaplan örgütüyle ilişkileri olduğu da tespit edildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Ankara'daki operasyonda dehşete düşüren detaylar: Siyasetçi, fuhuş ve Ayhan Bora Kaplan üçgeni
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:45

Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem’in adı Ankara’daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci’nin dijital materyallerinde yer aldı. Erdem’in de yer aldığı yazışmalarda Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden bahsedilirken, işin sonuçlandırılamaması nedeniyle paranın iade edilmedi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığı görüldü.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'daki operasyonda dehşete düşüren detaylar: Siyasetçi, fuhuş ve Ayhan Bora Kaplan üçgeni

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci’nin dijital materyallerinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem’in adı ile çeşitli rüşvet, kumar ve fuhuş iddialarına ilişkin yazışmalar yer aldı.
Birinci'nin materyallerindeki yazışmalarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibi amacıyla 5 milyon dolarlık rüşvet ödemesinden bahsedildiği ve paranın iadesi konusunda tartışma yaşandığı görüldü.
Birinci’nin dijital materyallerinde Ayhan Bora Kaplan ve firari sanık Avukat Cengiz Haliç’le samimi görüntülerinin bulunduğu belirlendi.
Birinci ile Erdem arasında 17 Nisan 2024 tarihli olduğu belirtilen kumar daveti ve poker masası görüntüsü içeren mesajlaşmalar tespit edildi.
Yazışmalarda kumar ve borçlanmaya ilişkin ifadeler ile siyasetçi ve kamu görevlilerine kadın teminine aracılık edildiğine yönelik görüşmelerin bulunduğu öne sürüldü.
Son operasyonda gözaltına alınan Murat Etöz’ün, Erdem’le bağlantılı olduğu öne sürülen 5 milyon dolarlık para trafiğindeki konumu ve diğer şüphelilerle ilişkileri mercek altına alındı.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Ankara'daki operasyonda dehşete düşüren detaylar: Siyasetçi, fuhuş ve Ayhan Bora Kaplan üçgeni

AYHAN BORA KAPLAN VE AVUKAT CENGİZ HALİÇ’LE SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Yazışmalarda kumar içerikli mesajlardan siyasetçi ve bürokratlara “fuhuş amaçlı” pazarlamalara kadar birçok kayıt yer aldı. Birinci’nin dijital materyallerinde ayrıca suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Avukat Cengiz Haliç’le samimi görüntülerinin bulunması dikkat çekti.

KUMAR DAVETİ KARŞILIKSIZ KALMADI

Birinci ile Erdem arasında geçen, 17 Nisan 2024 tarihli olduğu belirtilen konuşmada, telefonda “Mustafa Erdem CHP Antalya Vekil” şeklinde kayıtlı hesaptan “Biz kumara gidiyoruz” mesajının gönderildiği, ardından poker fişlerinin bulunduğu bir masa görüntüsünün paylaşıldığı ileri sürüldü. Mesajın ardından grup içerisinde üzerinde poker fişlerinin bulunduğu bir masa görüntüsünün paylaşıldığı, konuşmanın devamında “5000 söyle geliyom” ve “Seviliyorsunuz gençler” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Ankara'daki operasyonda dehşete düşüren detaylar: Siyasetçi, fuhuş ve Ayhan Bora Kaplan üçgeni

“ABİ YALNIZ OYNAMA ARTIK”

Birinci’nin telefonundan çıktığı belirtilen başka bir yazışmada da kumar ve borçlanmaya ilişkin ifadeler bulundu. Konuşmada “Oğuz’un götürdüğü yer, aynı oynadığımız yer.” mesajının ardından “Çok mu verdin?” sorusuna “Evet, hatta yüz elli beş borçlandım. Tektim, hırs yaptım” yanıtının verildiği görüldü. Konuşmanın devamında ise “Abi yalnız oynama artık” ve “Mekân değiştirelim biraz” ifadeleri yer aldı.

BAZI SİYASETÇİLER VE KAMU GÖREVLİLERİ İLE YAZIŞMALARI TESPİT EDİLDİ

Dijital incelemelerde Birinci’nin bazı siyasetçiler ve kamu görevlileriyle yaptığı öne sürülen başka yazışmaların da tespit edildiği öğrenildi. Bu mesajlarda kadın teminine aracılık edildiğine yönelik görüşmeler bulunduğu iddia edilirken, söz konusu yazışmaların kimlerle ve hangi tarihlerde gerçekleştirildiğinin belirlenmesine yönelik incelemenin sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Murat Etöz’ün son operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtilirken, özellikle Erdem’le bağlantılı olduğu öne sürülen 5 milyon dolarlık para trafiğindeki konumunun ve soruşturmadaki diğer şüphelilerle ilişkilerinin mercek altına alındığı kaydedildi.

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#Antalya
#Ayhan Bora Kaplan
#Mustafa Erdem
#Arda Birinci
#Cengiz Haliç
#Gündem
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