Aynı taşınmazın birden fazla emlakçı tarafından farklı fiyatlarla ilana çıkarılması dönemi kapanıyor. e-Devlet üzerinden yürütülecek yeni doğrulama sistemiyle ev satışında tek yetkili emlakçı dönemi başlarken, 3 aylık süre sınırı ve Güvenli Ödeme Sistemi ile piyasada şeffaflık sağlanacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Konut satışında fahiş fiyat devri kapanıyor: İlanlara e-Devlet ayarı Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirmeyi planladığı yeni sistemle ev satışında tek yetkili emlakçı dönemi başlıyor, bu sayede ilan kirliliği ve manipülatif fiyat artışları önlenerek piyasada şeffaflık sağlanacak. Ev sahipleri, konutlarını satması için e-Devlet üzerinden yalnızca tek bir emlak işletmesini yetkilendirecek ve yetki sözleşmesi bulunmayan ilanlar sitede yer alamayacak. Aynı evin farklı emlak büroları tarafından farklı rakamlarla ilana konulması engellenecek, ilanlarda spekülatif yuvarlamalar yerine tam ve net rakamlar gösterilecek. Emlakçıya verilen satış yetkisi en fazla 3 ay geçerli olacak, bu süre içinde satılamayan ilanlar sistemden otomatik düşecek. Yıl sonuna doğru devreye alınması planlanan Güvenli Ödeme Sistemi ile tapu ve devir süreçlerindeki para transferleri koruma altına alınacak.

NE DEĞİŞİYOR? 4 MADDEDE YENİ KONUT SATIŞI DÜZENİ

Ticaret Bakanlığı'nın ilan kirliliğini, manipülatif fiyat artışlarını ve alıcıların yaşadığı kafa karışıklığını önlemek amacıyla hayata geçirmeye hazırlandığı yeni sistemin öne çıkan başlıkları şöyle: