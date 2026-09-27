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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
atv
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:12

Konut satışında fahiş fiyat devri kapanıyor: İlanlara e-Devlet ayarı

Ev satışında ilan kirliliği ve manipülatif fiyat artışlarına son verecek yeni dönem başlıyor. e-Devlet üzerinden yürütülecek doğrulama sistemiyle aynı konut için farklı emlakçıların farklı fiyat ilanı girmesi engellenirken, satışta tek yetkili emlakçı dönemi ve 3 aylık süre sınırı devreye giriyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Konut satışında fahiş fiyat devri kapanıyor: İlanlara e-Devlet ayarı
KAYNAK:
atv
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:12

Aynı taşınmazın birden fazla emlakçı tarafından farklı fiyatlarla ilana çıkarılması dönemi kapanıyor. e-Devlet üzerinden yürütülecek yeni doğrulama sistemiyle ev satışında tek yetkili emlakçı dönemi başlarken, 3 aylık süre sınırı ve Güvenli Ödeme Sistemi ile piyasada şeffaflık sağlanacak.

HABERİN ÖZETİ

Konut satışında fahiş fiyat devri kapanıyor: İlanlara e-Devlet ayarı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirmeyi planladığı yeni sistemle ev satışında tek yetkili emlakçı dönemi başlıyor, bu sayede ilan kirliliği ve manipülatif fiyat artışları önlenerek piyasada şeffaflık sağlanacak.
Ev sahipleri, konutlarını satması için e-Devlet üzerinden yalnızca tek bir emlak işletmesini yetkilendirecek ve yetki sözleşmesi bulunmayan ilanlar sitede yer alamayacak.
Aynı evin farklı emlak büroları tarafından farklı rakamlarla ilana konulması engellenecek, ilanlarda spekülatif yuvarlamalar yerine tam ve net rakamlar gösterilecek.
Emlakçıya verilen satış yetkisi en fazla 3 ay geçerli olacak, bu süre içinde satılamayan ilanlar sistemden otomatik düşecek.
Yıl sonuna doğru devreye alınması planlanan Güvenli Ödeme Sistemi ile tapu ve devir süreçlerindeki para transferleri koruma altına alınacak.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Konut satışında fahiş fiyat devri kapanıyor: İlanlara e-Devlet ayarı

NE DEĞİŞİYOR? 4 MADDEDE YENİ KONUT SATIŞI DÜZENİ

Ticaret Bakanlığı'nın ilan kirliliğini, manipülatif fiyat artışlarını ve alıcıların yaşadığı kafa karışıklığını önlemek amacıyla hayata geçirmeye hazırlandığı yeni sistemin öne çıkan başlıkları şöyle:

  1. e-Devlet Üzerinden Tek Emlakçıya Yetki: Ev sahipleri, konutunu satması için e-Devlet üzerinden yalnızca tek bir emlak işletmesini yetkilendirecek. Emlakçılar kendilerine özel kodlarla sisteme tanımlanacak; yetki sözleşmesi bulunmayan ya da doğrulanamayan ilanlar sitelerde yer alamayacak.
  2. Farklı Fiyat İlanlarına Son: Aynı evin farklı emlak büroları tarafından farklı rakamlarla internete konulması engellenecek. İlanlarda spekülatif yuvarlamalar yerine tam ve net rakamlar gösterilecek.
  3. Yetki Süresine 3 Ay Sınırı: Emlakçıya verilen satış yetkisi en fazla 3 ay geçerli olacak. Bu süre içinde satılamayan ve yetkisi uzatılmayan ilanlar sistemden otomatik düşecek. Satış gerçekleştiğinde ise ilan süreci anında sonlanacak.
  4. Güvenli Ödeme Sistemi Yolda: Yıl sonuna doğru devreye alınması planlanan Güvenli Ödeme Sistemi ile tapu ve devir süreçlerindeki para transferleri koruma altına alınacak.

 

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