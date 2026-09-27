Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:46

Husiler ile çatışmalar zirveye çıkarken Suudi Arabistan'dan dikkat çeken karar

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ederken Riyad'dan dikkat çeken bir karar geldi. Ülkede yüz yüze bir hafta ara verildi, uzaktan eğitime geçildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Husiler ile çatışmalar zirveye çıkarken Suudi Arabistan'dan dikkat çeken karar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:46

Orta Doğu'daki bir başka kriz zirveye doğru çıkıyor. 'deki destekli 'in 'ın başkenti 'ı hedef almasının ardından dikkat çeken bir karar geldi. 

 Riyad'daki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Okulların velilere gönderdiği mesajlara göre, 27 Eylül-1 Ekim arasında dersler "Medreseti" ve onaylı diğer eğitim platformları üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Husiler ile çatışmalar zirveye çıkarken Suudi Arabistan'dan dikkat çeken karar

KARAR GÜVENLİK GELİŞMELERİYLE İLİŞKİLİ

Kararın gerekçesine ilişkin Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı veya Riyad Eğitim Müdürlüğü tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel basında okulların uzaktan eğitime geçirilmesi kararının bölgedeki gerilimle bağlantılı olabileceğine ilişkin değerlendirmeler yer alsa da, karar ile güvenlik gelişmeleri arasında doğrudan bağlantı kuran resmi bir açıklama bulunmuyor.

HUSİLER'DEN RİYAD'A SALDIRI

Suudi Arabistan'da son günlerde Yemen'deki Husilerin ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle güvenlik meselesi öne çıkıyor.

Husiler ile çatışmalar zirveye çıkarken Suudi Arabistan'dan dikkat çeken karar

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun dün yaptığı açıklamada, Husiler tarafından Riyad'a gönderilen 2 İHA ile ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Husi saldırıları sonrası Mekke Anlaşması devrede: Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor
Suudi Arabistan alarm durumunda! Mekke, Cidde ve Taif kentlerinde acil durum uyarısı yapıldı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Riyad
#suudi arabistan
#iran
#yemen
#husiler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.