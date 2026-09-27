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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 11:59

AK Parti'den fon soruşturması açıklaması: "Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir"

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 11:59

Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devam eden fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

AK Parti'den fon soruşturması açıklaması: "Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir"

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon kriziyle ilgili olarak yanlış, yolsuzluk ve usulsüzlükle tavizsiz mücadele edileceğini ve mağdur olan vatandaşların haklarının titizlikle ele alınacağını belirtmiştir.
AK Parti'nin kuruluş felsefesi ve varlık sebebi doğru olanın yanında, yanlışın karşısında olmaktır.
Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her maddesi, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.
Sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacaktır ve her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir.
Fon krizi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır.
Finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk bulunmamaktadır; sorun sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde ve belli sayıda fonda ortaya çıkmıştır.
Benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

AK Parti'nin her zaman doğruların yanında yanlışların ise karşısında olduğunu belirten Çelik, "Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele “tavizsiz” verilecektir" dedi.

"HER TÜRLÜ YANLIŞ, YOLSUZLUK, İSTİSMAR VE USULSÜZLÜKLE MÜCADELE “TAVİZSİZ” VERİLECEKTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’miz her zaman “doğru”ların yanında “yanlış”ların karşısındadır.AK Parti’mizin “kuruluş felsefesi” ve “varlık sebebi” budur. Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın “sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır” ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele “tavizsiz” verilecektir.

AK Parti'den fon soruşturması açıklaması: "Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir"

"KARANLIKTA HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK VE GEREĞİ YAPILACAKTIR"

Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır.

"ORTADA BİR İDDİA VARSA ARAŞTIRILACAKTIR"

Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir. Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır.  Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, “benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak” çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz.

AK Parti'den fon soruşturması açıklaması: "Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir"

"ŞEFFAFLIK, DENETİM VE HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKELERİNİ KORUYACAK VE GÜÇLENDİRECEĞİ"

Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz. AK Parti’mizde “siyasetimizin alfabesi” her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir."

https://x.com/omerrcelik/status/2104112176336146481

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#AK Parti
#Adalet Bakanlığı
#hazine ve maliye bakanlığı
#Fon Krizi
#Cumhurbaşkanımız
#Gündem
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