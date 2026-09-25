Yemen'deki Husilerin artan füze ve İHA saldırılarının ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında acil güvenlik zirvesi kararı aldı. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidiyor.

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HABERİN ÖZETİ Husi saldırıları sonrası Mekke Anlaşması devrede: Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Toplantı Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı. Toplantı Suudi Arabistan'da gerçekleşecek.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın, bölgelerinde ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladıkları Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgede ve küresel ölçekte güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor.

Söz konusu anlaşma, taraf devletlerden herhangi birine yöneltilecek bir saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmediyor.

Bölgede yeni iş birliği kültürünün geliştirilmesini hedefleyen anlaşma, uluslararası hukuka saygı duyan ve barışçı iş birliği vizyonunu paylaşan tüm aktörlerin katılımını mümkün kılıyor.

HUSİLER'İN SON SALDIRILARI

Suudi Arabistan, dün Yemen'deki İran destekli Husiler'in Taif ve Yanbu'ya doğru fırlattığı 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. Husi milisleri de Riyad'daki "hassas bir hedefi" ve Yanbu'daki Saudi Aramco tesislerini füze ve insansız hava aracıyla hedef aldıklarını duyurmuştu.