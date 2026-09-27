İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), bir haftalık yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
HABERİN ÖZETİ
İstanbullular dikkat, AKOM tarih vererek paylaştı: Sağanak günlerce sürecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), bir haftalık yeni hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.
Hafta boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 20 °C'nin altına gerileyeceği öngörülüyor.
Rüzgarın poyrazdan kuzeyli yönlerden sert, aralıklarla fırtınamsı şekilde 30 - 60 km/sa hızla eseceği bildirildi.
28 Eylül Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en düşük 16°C, en yüksek 20°C olması bekleniyor.
29 Eylül Salı günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en düşük 14°C, en yüksek 18°C olacak.
30 Eylül Çarşamba günü çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, en düşük 13°C, en yüksek 19°C öngörülüyor.
02 Ekim Cuma günü ise çok bulutlu ve hafif yağmurlu, en düşük 12°C, en yüksek 19°C bekleniyor.
AKOM'un hava durumu raporuna göre; Balkanlar üzerinden peş peşe gelen soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da etkisini gösterecek.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK, RÜZGAR SERT ESECEK
Hafta boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 20 °C’nin altına gerileyeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise poyrazdan kuzeyli yönlerden sert, aralıklarla fırtınamsı şekilde 30 - 60 km/sa hızla eseceği bildirildi.
İSTANBUL HAVA DURUMU
28.09.2026 Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (En Düşük: 16 °C / En Yüksek: 20 °C)
29.09.2026 Salı: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (En Düşük: 14 °C / En Yüksek: 18 °C)
30.09.2026 Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu (En Düşük: 13 °C / En Yüksek: 19 °C)
01.10.2026 Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu (En Düşük: 12 °C / En Yüksek: 20 °C
02.10.2026 Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu (En Düşük: 12 °C / En Yüksek: 19 °C)
03.10.2026 Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (En Düşük: 13 °C / En Yüksek: 20 °C)