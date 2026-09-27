Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:13

İstanbullular dikkat, AKOM tarih vererek paylaştı: Sağanak günlerce sürecek

İstanbul soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. AKOM'un yayımladığı hava durumu raporuna göre; İstanbul'da hafta boyunca sağanak yağışlı bir hava etkili olacak.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İstanbullular dikkat, AKOM tarih vererek paylaştı: Sağanak günlerce sürecek
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), bir haftalık yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbullular dikkat, AKOM tarih vererek paylaştı: Sağanak günlerce sürecek

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), bir haftalık yeni hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.
Hafta boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 20 °C'nin altına gerileyeceği öngörülüyor.
Rüzgarın poyrazdan kuzeyli yönlerden sert, aralıklarla fırtınamsı şekilde 30 - 60 km/sa hızla eseceği bildirildi.
28 Eylül Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en düşük 16°C, en yüksek 20°C olması bekleniyor.
29 Eylül Salı günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en düşük 14°C, en yüksek 18°C olacak.
30 Eylül Çarşamba günü çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, en düşük 13°C, en yüksek 19°C öngörülüyor.
02 Ekim Cuma günü ise çok bulutlu ve hafif yağmurlu, en düşük 12°C, en yüksek 19°C bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
İstanbullular dikkat, AKOM tarih vererek paylaştı: Sağanak günlerce sürecek

BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR

AKOM'un hava durumu raporuna göre; Balkanlar üzerinden peş peşe gelen soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da etkisini gösterecek. 

İstanbullular dikkat, AKOM tarih vererek paylaştı: Sağanak günlerce sürecek

SICAKLIKLAR DÜŞECEK, RÜZGAR SERT ESECEK

Hafta boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 20 °C’nin altına gerileyeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise poyrazdan kuzeyli yönlerden sert, aralıklarla fırtınamsı şekilde 30 - 60 km/sa hızla eseceği bildirildi.  

İstanbullular dikkat, AKOM tarih vererek paylaştı: Sağanak günlerce sürecek

İSTANBUL HAVA DURUMU

  • 28.09.2026 Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (En Düşük: 16 °C / En Yüksek: 20 °C)
  • 29.09.2026 Salı: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (En Düşük: 14 °C / En Yüksek: 18 °C)
  • 30.09.2026 Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu (En Düşük: 13 °C / En Yüksek: 19 °C)
  • 01.10.2026 Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu (En Düşük: 12 °C / En Yüksek: 20 °C
  • 02.10.2026 Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu (En Düşük: 12 °C / En Yüksek: 19 °C)
  • 03.10.2026 Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (En Düşük: 13 °C / En Yüksek: 20 °C)

https://x.com/ibbAkom/status/2104096582648090763

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kış tatili rotası arayanlar dikkat: Yapay zeka en iyi bölgeleri sıraladı
27 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak ve fırtına bastıracak, sıcaklık düşecek
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.