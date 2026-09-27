İstanbullular dikkat, AKOM tarih vererek paylaştı: Sağanak günlerce sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), bir haftalık yeni hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

Hafta boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 20 °C'nin altına gerileyeceği öngörülüyor.

Rüzgarın poyrazdan kuzeyli yönlerden sert, aralıklarla fırtınamsı şekilde 30 - 60 km/sa hızla eseceği bildirildi.

28 Eylül Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en düşük 16°C, en yüksek 20°C olması bekleniyor.

29 Eylül Salı günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en düşük 14°C, en yüksek 18°C olacak.

30 Eylül Çarşamba günü çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, en düşük 13°C, en yüksek 19°C öngörülüyor.