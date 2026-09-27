Kış tatili rotası arayanlar dikkat: Yapay zeka en iyi bölgeleri sıraladı

Kış tatili rotası arayanlar için Türkiye tam anlamıyla bir cennet. Kayak yapmak isteyenden, şehirden uzak sakin bir dinlenme molası vermek isteyenlere kadar farklı tatil seçenekleri bulunuyor. Bu lokasyonlar arasında en iyileri hangisi diye sorulduğunda en net cevabı ise yapay zeka verdi. Türkiye’de en iyi kış tatili rotaları belli oldu.