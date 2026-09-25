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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:40

Bakan Uraloğlu duyurdu: Toplam demir yolu ağında 2028 hedefi 17 bin 287 kilometre

Türkiye'nin 1856'da başlayan demir yolu yolculuğu, dev yatırımlar ve yerli teknoloji hamlesiyle geleceğe taşınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Demiryolları Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2028 yılına kadar hat uzunluğunu 17 bin 287 kilometreye, hızlı trenle bağlanan il sayısını ise 11'den 27'ye çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Toplam demir yolu ağında 2028 hedefi 17 bin 287 kilometre
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , 'nin demir yolu ağının 1856'dan bugüne uzanan serüveninde son yıllarda önemli dönüşüm yaşandığını belirterek, "Demir yolu yolculuğunun, Türkiye'nin 2053 ulaştırma hedefleri doğrultusunda çok daha geniş bir ağ üzerinden sürdürülmesini amaçlıyoruz." dedi.

170 YIL ÖNCE BAŞLAYAN YOLCULUK 

Anadolu topraklarında demir yolu serüveninin, 23 Eylül 1856'da İzmir-Aydın hattının inşasıyla başladığını anlatan Uraloğlu, demir yollarının Osmanlı döneminin ardından Cumhuriyet'in kuruluşuyla ülkenin ekonomik, sosyal ve coğrafi bütünleşmesinin temel araçlarından biri olarak değerlendirildiğini belirtti.

İzmir-Aydın Demiryolu Hattı'nın imtiyazının verilmesiyle başlayan demir yolu gelişiminin, bugün yüksek hızlı tren hatları, modernize edilen konvansiyonel demir yolları ve Türkiye'yi Asya ile Avrupa arasında birbirine bağlayan uluslararası demir yolu koridorlarıyla yeni bir döneme taşındığına işaret eden Uraloğlu, 170 yıl önce başlayan yolculuğun Türkiye'nin lojistik kapasitesini ve uluslararası ticaret bağlantılarını doğrudan etkileyen büyük bir ulaşım ağına dönüştüğünü vurguladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Toplam demir yolu ağında 2028 hedefi 17 bin 287 kilometre

2028 DEMİR YOLU AĞI HEDEFİ 17 BİN 287 KİLOMETRE

Uraloğlu, Türkiye'nin son 25 yılda demir yolu alanında gerçekleştirdiği dönüşüme dikkati çekerek, demir yolu ağının 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye yükseltildiğini bildirdi.

Sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini dile getiren Uraloğlu, "Demir yollarını, Türkiye'nin ulaşım sisteminde yeniden güçlü bir unsur haline getirdik. Yalnızca yeni hatlar yapmadık, mevcut demir yolu altyapısını da yenileyerek modernize ettik. Hatların yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını ise elektrikli hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Hızlı tren ağları genişletilmesinin, Türkiye'nin gelecek dönemdeki demir yolu yatırımlarının merkezinde olduğunun, doğrudan hızlı trenle bağlantılı il sayısının 2028'e kadar 11'den 27'ye çıkarılmasının hedeflendiğinin altını çizen Uraloğlu, bu kapsamda Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hatlarında çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, 2053 hedefleri doğrultusunda 4 bin 158 kilometrelik hatta yapım çalışmalarının sürdüğünü, 2028'de toplam demir yolu ağının 17 bin 287 kilometreye, lojistik merkez sayısının da 12'den 25'e çıkarılmasının planlandığını belirtti.

Demir yollarının devlet politikası olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Cumhuriyet'in ilk yılları ile birlikte başlayan demir yolu seferberliğine yıllarca verilen arayı kapatmak ve demir yollarının tekrar hak ettiği yeri alabilmesi için Bakanlığımız, demir yollarını öncelikli iyileştirilmesi gereken sektör olarak belirledi. Yeni bir demir yolu seferberliğine dönüşen bu tercih sonucunda yılda ortalama 134 kilometreden 18 kilometreye düşen demir yolu yapımını, yılda ortalama 135 kilometre ulaştırdık." bilgisini paylaştı.

ORTA KORİDOR'UN TÜRKİYE BAĞLANTISI DAHA DA GÜÇLENECEK

Planlanan çalışmalar tamamlandıkça Türkiye'nin demir yolu alanında uluslararası ve bölgesel çapta öneminin büyük oranda artacağına dikkati çeken Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki yaklaşık 75 milyar dolarlık taşımacılık hacminden çok daha büyük pay alacağını ve demir yolu taşımacılığının kalbi durumuna geleceğini anlattı.

Uraloğlu, Türkiye'nin Orta Koridor üzerindeki konumunu güçlendirmeye yönelik yatırımların da sürdüğünü vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deniz yolu ile 45 güne kadar çıkabilen kıtalararası taşıma süreleri, Türkiye üzerinden demir yoluyla 18 güne indirilebiliyor. 'ın devreye girmesiyle, Asya ile Avrupa arasında demir yolu bağlantısı güçlendi. Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın tamamlanmasıyla, Orta Koridor'un Türkiye bağlantısı daha da güçlenecek. Bu kapsamda demir yolu yatırımlarımızı yalnızca Türkiye'nin şehirlerini birbirine bağlayan ulaşım projeleri olarak değil Türkiye'yi uluslararası yük taşımacılığında önemli bir merkez haline getirmeyi amaçlayan daha geniş bir lojistik stratejinin parçası olarak ele alıyoruz."

Bakan Uraloğlu duyurdu: Toplam demir yolu ağında 2028 hedefi 17 bin 287 kilometre

DEMİR YOLU ARAÇLARININ YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLMESİ SÜRÜYOR

Uraloğlu, demir yolu alanında yatırım yaparken yerliliğe çok önem verdiklerini vurguladı.

tesislerinin yenilendiğini ve üretim kapasitesinin artırıldığını, E5000 Milli Elektrikli Lokomotifi, Milli Elektrikli Tren ve banliyö tren setlerinin seri üretime alındığını, Milli Hızlı Tren Seti üretiminin başladığını anlatan Uraloğlu, demir yolu altyapısındaki büyümeye paralel olarak demir yolu araçlarının da yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Bugünün demir yolu politikasının, bir yandan Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Çorum, Gaziantep ve diğer kentleri hızlı tren ağlarıyla birbirine bağlamayı, diğer yandan da Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ve planlanan yeni hatlarla Türkiye'nin Asya-Avrupa arasındaki demir yolu bağlantısını güçlendirmeyi hedeflediğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin demir yolu ağının, 1856'dan bugüne uzanan serüveninde son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşandı. Cumhuriyet'in ilk dönemindeki demir yolu seferberliğinden yüksek hızlı tren hatlarına, Marmaray'dan uluslararası demir yolu koridorlarına uzanan yatırımlarla sektörün ulaşım sistemindeki ağırlığını yeniden artırdık. Demir yollarımızı, Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline getirdik. Demir yolu yolculuğunun, Türkiye'nin 2053 ulaştırma hedefleri doğrultusunda çok daha geniş bir ağ üzerinden sürdürülmesini amaçlıyoruz."

 

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#Türkiye
#abdulkadir uraloğlu
#marmaray
#Türasaş
#İzmir Aydın Demiryolu Hattı
#Ekonomi
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