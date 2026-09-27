Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mali genel kurulda önceki dönem yönetim kurulu üyelerini eleştiride bulundu. Yıldırım, oyuncu transferlerinde ödenmeyen taksitlere değinirken, sarı-lacivertlilerin mallarına sahip çıkılmadığı için önceki yönetimi ibra etmeyeceğini söyledi.Yıldırım, daha sonrasında bir kez daha kürsüye gelerek önceki başkan Sadettin Saran ile yönetimini ibra edip etmeyeceği konusundaki fikrini değiştirdiğini belirtti.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de kongre günü! Genel kurulda gerginlik had safhada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mali genel kurulda önceki dönem yönetimini transfer taksitlerinin ödenmemesi ve kulüp varlıklarının devri gibi nedenlerle eleştirerek ibra etmeyeceğini açıkladı. Aziz Yıldırım, 1 sene sonra şampiyon yaparak görevi bırakacağını belirtti. Önceki yönetimin En-Nesyri transferinin 6 milyon euroluk bonservis taksidini ödemediğini ve bu ödemeyi mevcut yönetimin yapmak zorunda kaldığını söyledi. Fenerbahçe Üniversitesi'nin Medicana'ya devredildiği ve bu durumun suç teşkil ettiği iddia edildi. Yıldırım, kulübün malına çöküldüğünü belirterek önceki yönetimi ibra etmeyeceğini duyurdu. Mevcut durumda kulübün kasasında 77 milyon euro bulunduğunu açıkladı.

'1 SENE SONRA ŞAMPİYON YAPIP BIRAKACAĞIM'

Fenerbahçe’nin haklarının ve mali gerçeklerinin medya üzerinden değil genel kurul kürsüsünden öğrenilmesi gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Başkan Aziz Yıldırım, koltuktaki geleceğine ve sportif hedeflere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe tarihinin en önemli mali kongresi başlangıcını yapacağız. Herkes her şeyi bilecek. Medyadan değil, burada öğreneceğiz. Ne dedim, '1 sene sonra bırakacağım'. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ben doğru yaptığıma inandığım için ibra, mahkeme hiçbirinden korkmam. Benim tereddüdüm yok, 1 sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Şampiyon yapacağım."

'EN-NESYRI BONSERVİSİNİ BİZ ÖDÜYORUZ, PARALARI NEREYE HARCADINIZ?'

Önceki dönemin mali yönetimini ve transfer ödemelerini hedef alan Yıldırım, Sadettin Saran yönetimine yüklenerek kulübün karşı karşıya kaldığı ceza tehlikelerini açıkladı:

"Gelelim Sadettin Bey ve yönetimine; paraları yemişsiniz. En-Nesyri’yi Ali Koç 19 milyon euroya satın almış. Bunun 6 milyon euro bonservisi ödenmemiş. Nisan ayında taksiti geliyor, siz ödememişsiniz. UEFA’dan yazı geliyor haziran ayının 15’inde. Ödemiyorsunuz, ceza geliyor. Birinciyi ödedim, ikinciyi de imzaladık gönderdik. Bu yönetim olarak 6 milyon euroyu biz ödüyoruz. Nereye harcadınız bu parayı, onu da siz anlatın?"

Yıldırım ayrıca oyuncu satış süreçlerine değinerek, "Sidiki Cherif’i sattık. Hasan Çetinkaya, Cihan Kamer ve Oğuz Çetin’e teşekkür ediyorum. Oyuncuyu, 'bu futbolcu' diye gelip almadılar. Hasan’ın tanıdığı vasıtasıyla 25 milyon euroya sattık" dedi.

'FENERBAHÇE'NİN MALINA ÇÖKÜLMÜŞ: SİZİ İBRA ETMEYECEĞİM'

Fenerbahçe Üniversitesi’nin durumuna ve kulüp varlıklarının devrine ilişkin sert tepki gösteren Aziz Yıldırım, eski yönetimi ibra etmeyeceğini şu sözlerle duyurdu:

"Üniversite Fenerbahçe’nin değil artık Medicana’nın. Sustunuz, suç işlediniz, 10 sene daha uzattınız. Fenerbahçe’nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Fenerbahçe’de iyilik yapana saygı duyarız. Ama siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Anonim şirkette de yapmayacağım."

'KASADA 77 MİLYON EURO VAR'

Kulübün mevcut finansal durumu hakkında genel kurula bilgi vererek konuşmasını tamamlayan Aziz Yıldırım, kasadaki güncel nakit varlığını açıklayarak eski yönetim kurulu üyesi İlker Alkun’u detaylı bilgi vermesi için kürsüye davet etti:

"Fenerbahçe’nin malı elden gitmiş, Fenerbahçe malın sahibi değil. 400 bin euro almak için 10 sene niye uzattınız? Hepinize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’nin parası çok, şu anda 77 milyon euro kasada para var, haberiniz olsun."