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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 17:10

Yeni Partililer birbirine girdi: Seçim güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

Yeni Parti Esenyurt İlçe Kongresi'nde ortalık karıştı. Çıkan tartışmanın ardından Yeni Partililer birbirine girdi. Ilayların ardından seçim güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Yeni Partililer birbirine girdi: Seçim güvenlik gerekçesiyle iptal edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 17:10

Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçimi, bugün saat 10.00’da Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda başladı. İlçe başkanlığı için Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya’nın yarıştığı seçim sırasında usulsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Yeni Partililer birbirine girdi: Seçim güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

PARTİLİLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine partililer arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle seçim süreci devam ettirilemedi.

Yeni Partililer birbirine girdi: Seçim güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Seçim güvenliğinin sağlanamadığı gerekçesiyle Esenyurt’taki seçimin iptal edilmesine karar verildi. Olayın ardından salondaki gerginlik sona erdirilmeye çalışılırken, seçimin hangi tarihte yeniden yapılacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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