Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanyalı 'Arap Osman' ile bir araya geldi: Küçük güreşçi o anları anlattı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı takip etti. Eski Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun manevi oğlu 'Arap Osman' lakabıyla bilinen olan 11 yaşındaki Tanzanyalı güreşçi Osman Ali Davutoğlu ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi. Küçük güreşçi o sıcak anları kameralara anlattı.