Antalya’da dehşete düşüren kaza: Motosikletin çarptığı yaya havada takla attı

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İstanbul
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Halil K. İsimli vatandaşa, Osman Z.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan Halil K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.