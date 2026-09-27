Mardin’de insanlık ölmedi dedirten görüntü: Yola saçılan meyveler için sürücüler tek yürek oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kapak açıldı. Hızla giden aracın kasasındaki sebze ve meyveler açılan kapaktan yola saçıldı. Bu sırada aynı yol üzerinde bulunan diğer sürücüler de araçlarından inerek yoldaki meyve-sebzeleri toplamaya çalışan kamyonet sürücüsüne yardım etti. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.